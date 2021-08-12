加拿大批任意裁決羈押該國公民　華春瑩籲：尊重中國司法主權

▲加拿大商人史佩弗（Michael Spavor）。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

大陸遼寧省高院及丹東市中院於10日及11日分別對加拿大籍被告謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）、史佩弗（Michael Spavor）公開宣判，引起加拿大及西方世界盟友不滿，紛紛提出抗議。對此，大陸外交部發言人華春瑩表示，「敦促有關國家拿出法治精神，尊重中國司法主權，停止發表不負責任的言論。」

▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

華春瑩指出，加拿大籍被告謝倫伯格參與有組織的國際販毒活動，伙同他人走私甲基苯丙胺222.035公斤，走私毒品數量特別巨大。邁克爾（史佩弗）因涉嫌危害中國國家安全犯罪被提起公訴，該案於今年3月依法開庭審理，「中國有關法院在審理查明犯罪事實的基礎上，依法對上述案件作出公開宣判。二人的各項合法權利均得到了充分保障。」

華春瑩強調，中國是法治國家，無論違法犯罪人員是什麼國籍，司法機關均嚴格依法處理、一視同仁，任何外籍身份都不是「護身符」，「加拿大一方面標榜法治國家和司法獨立，另一方面公然干預中國司法機關依法獨立辦案，公然踐踏法律面前人人平等的法治精神，充分暴露出其搞雙重標準的虛偽面目和將法律問題政治化的真實意圖。」

華春瑩也對加拿大喊話，「搞麥克風外交、拉幫結派對華施壓的企圖過去沒能得逞，將來也絕不可能得逞。我們敦促有關國家拿出法治精神，尊重中國司法主權，停止發表不負責任的言論。」

▲加拿大總理杜魯道。（圖／達志影像／美聯社）

據了解，加拿大籍被告謝倫伯格走私毒品上訴案於10日在遼寧省高院進行二審宣判，判決裁定駁回上訴、維持死刑，並依法報請最高人民法院核准。此外，加國商人史佩弗間諜案也在11日作出判決，認定史佩弗犯下境外刺探、非法提供國家秘密罪，處有期徒刑11年，並處沒收個人財產5萬元人民幣（約21.5萬元薪台幣），驅逐出境。

對此，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）表示，史佩弗2年半前遭中國任意拘留，期間法律程序缺乏透明度，審判甚至沒有達到國際法所要求的最低標準，「對於中國對史佩弗定罪與判刑一事，完全無法接受。」