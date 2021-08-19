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孟晚舟引渡案10／21最終聽證會　華為：相信孟女士清白

▲華為財務長孟晚舟赴法院參與引渡案聽證會。（圖／路透）

▲華為副董事長、首席財務官孟晚舟赴法院參與引渡案聽證會。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

華為副董事長、首席財務官孟晚舟引渡案於當地時間18日下午審理終結，法官沒有當庭宣佈判決結果，案件將於10月21日舉行會議後宣佈判決結果的日期。對此，華為加拿大發出聲明表示，「華為一直相信孟女士是清白的。我們也一直相信加拿大的司法體系。華為一直支持孟女士尋求正義和自由，今天我們依舊堅持這一立場。」

▲華為財務長孟晚舟赴法院參與引渡案聽證會。（圖／路透）

▲孟晚舟引渡案耗時32個月，將於10/21宣佈裁決時間。（圖／路透）

《央視》報導，華為加拿大公司於當地時間18日就不列顛哥倫比亞省高等法院孟晚舟引渡案結束審理發表聲明。聲明指出，案件審理已持續了兩年多。孟晚舟的辯護律師就程序濫用的四個分支向法庭進行了陳述，即政治驅動、非法拘禁、證據缺失與錯誤描述、違反國際習慣法。孟女士的憲章權利因司法程序的濫用而遭到了侵犯，「唯一的補救措施就是停止引渡。」

▲華為財務長孟晚舟赴法院參與引渡案聽證會。（圖／路透）

▲孟晚舟在保全人員的護衛下前往法院。（圖／路透）

聲明提到，從媒體對法庭的報導表明，法官認為美方對孟女士的指控「可疑」，並將其描述為「模糊」和「不同尋常」。法庭聽取的證據顯示，（本案）沒有欺騙、沒有損失，甚至沒有金錢損失的風險。孟女士的演示文件表述與所謂的匯豐銀行遭受的損失之間，沒有因果關係。

據了解，孟晚舟2018年12月1日經溫哥華機場時被加拿大邊管局（CBSA）以應美方要求為由「逮捕」，至今已32個月。按庭審排程，法官已於當地時間18日結束孟晚舟引渡案的全部審理過程，同時，法官也決定下一個聽證會定於當地時間10月21日早上9時15分，當天不會做出最終裁決，但會在那時公佈最終裁決時間。

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