對品質嚴格把關　愛爾麗集團帶妳安心迎向美麗終點

▲愛爾麗集團董事長常如山及台南青年創始分院院長王修民，引領愛爾麗集團，帶給消費者最好的醫美體驗。

圖、文／愛爾麗提供

近年來醫美產業蓬勃發展，全台灣有上千家醫美診所，消費者該如何選擇成為一大課題。成立20餘年來屹立不搖的愛爾麗集團是如何取信於消費者，成為心目中信賴安心的選擇？素有醫美教父之稱的愛爾麗集團董事長常如山強調，「安全第一、效果第二，以客為尊，以富含人情味的服務模式打動顧客的心，是愛爾麗最堅持的核心價值。」

身為醫美產業的領頭羊，常如山自覺對醫美產業的使命和責任，除了堅持使用原廠認證、合法產品和儀器設備，進貨時有完整的履歷紀錄，施作前也能提供顧客產編條碼，是愛爾麗始終堅持的原則。另外，醫美是以人為本的產業，愛爾麗每位醫師都擁有豐富臨床經驗，造就每年20餘萬的來客量，從術前溝通、術中討論、術後維護到後期追蹤，每個環節都一定要落實，選擇員工或醫師的首要條件，最重要的是「品德」，包含自我情緒管理、細心貼心的人格特質，以及具有絕對的美感，才能針對每位顧客量身打造出符合期望的結果。

常如山與愛爾麗桃園分院院長王修民呼籲，想嘗試醫美卻遲遲不敢踏出腳步的民眾，可以放心將自己交給愛爾麗，因為愛爾麗對於品質的要求、使用原廠正貨的堅持、對專業醫師的專業培訓，就是以打造一個可以讓消費者完全信賴的醫美環境為目的，一同成就自信與美麗。