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隆乳失敗還被呼巴掌　女子被醫美診所保全「抬出去」哀求：不要啊

記者魏有德／綜合報導

成都一名林姓女子於2020年8月在成都美綻美整形醫院做隆乳手術，一年後，她仍發現左右胸不對稱，便於2021年7月回到該醫院尋求解釋，不過，醫院工作人員不僅對她惡言相向、拉扯衣褲，甚至有保全動手呼她巴掌，導致她有輕微腦震盪現象，整個過程皆被攝影機錄下來。

▲成都一名林姓女子（化名）被整形醫院人員毆傷。（圖／翻攝N視頻）

▲成都一名林姓女子（化名）被整形醫院人員毆傷。（圖／翻攝N視頻，下同）

《極目新聞》報導，林女士表示，在發生衝突的過程中，有人搶奪了她的手機，還有人扒她的褲子。隨後，多人將她抬到醫院門口，並作出了扒褲子和上衣的行為，說了侮辱性的詞語。接著，有人將她從院門口抬到路邊，並朝她呼巴掌，還踢了她的頭，「這些畫面都被監控拍攝了下來。」

根據流出的畫面顯示，林姓女子在被多人抬出醫院的過程中還一直哀求，「不要啊！」隨後，林姓女子便昏厥過去，醒來時已經在醫院病床上。經醫生診斷為被人毆打導致的腦震盪和全身多處軟組織挫傷。

▲成都一名林姓女子（化名）被整形醫院人員毆傷。（圖／翻攝N視頻）

據了解，林姓女子再2020年8月做完隆乳手術後便發現左右胸不對稱，當時醫院給她的說法是需要恢復期。經過一年後，她發現這種情況仍然存在，便在7月31日前往醫院尋求解釋，但院方稱，無法根據X光片確定假體是否放反，必須要重新開胸「解剖」。

林姓女子認為院方沒有妥善處理此事，當晚便沒有離開醫院。不過，院方認為林姓女子是醫鬧，工作人員便出手對她進行毆打，有名工作人員甚至嗆聲，「妳的前後對比照我們都有，到時候我們可以讓廣大觀眾來看一下，效果到底好不好。」
 

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