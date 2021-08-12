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美魔女電波拉皮慘成水泡葡萄臉　求償950萬診所僅願賠300萬

▲▼林女身材火辣熱愛健身，卻因打音波拉皮造成臉、頸灼傷起水泡，視網膜破3洞，讓她痛不欲生 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲極度愛美的林姓美魔女，做完電波拉皮竟長滿水泡差點毀容，怒告診所求償950萬元，雙方對和解尚無共識 。（圖，資料照／記者陳以昇翻攝）

記者羅志華／台北報導

在美國工作的林姓美魔女於2019年初，返台到北市某知名醫美診所做電波拉皮，不料醫師未注意電波強度，使她術後在雙頰、頸部灼傷長滿水泡，氣得對黃姓醫師及楊姓院長提告，並求償950萬元，檢方依過失傷害罪起訴2人，北院開庭審理，黃男、楊女與保險公司只願陪300萬元，檢方請雙方考慮是否能以412萬元和解，不過一時間尚無共識，本案將擇期再審。

年約50歲的林女勤上健身房，身材保持極佳，對外貌極度重視，在美國知名旅遊集團工作，2019年1月返台時，經朋友介紹到案發醫美診所做電波拉皮，術後她感到皮膚刺痛、紅腫，還出現小水泡，護理師解釋這是正常反應，不料到了隔天上午，臉、頸部竟冒出多個1元、5元硬幣大小的水泡，眼睛甚至還痛到睜不開，送醫診斷為二度灼傷，原因正是施行手術的黃姓醫師，接連用過強的音波、電波所導致。

林女之後做了10多次清創手術，右眼視網膜破了3個洞做了2次修補手術，極度愛美的她，更因此身心嚴重受創，控訴常上電視的楊姓醫美診所院長，及施作手術的黃姓醫師，檢方依過失傷害等罪起訴2人。

醫院最後開出診斷證明，林女臉、頸有部分二度灼傷，做了10多次無麻藥清創手術；右眼視網膜破了3個洞，做了2次修補手術，林女身心嚴重受創，痛不欲生，控告經常上電視節目的御美診所院長楊維真、施作醫師黃謀昶涉嫌過失傷害等罪。

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