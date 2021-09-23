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台南獲獎連連　榮獲1座國際級全球卓越建設獎及2座國家卓越建設獎殊榮

▲「2021國家卓越建設獎頒獎典禮」23日頒獎，台南市都發局以三項工程，榮獲3座大獎殊榮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「2021國家卓越建設獎頒獎典禮」23日頒獎，台南市都發局以三項工程，榮獲3座大獎殊榮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

社團法人中華民國不動產協進會舉辦的「2021國家卓越建設獎頒獎典禮」，23日頒獎，台南市都發局榮獲3座大獎殊榮，台臺南市長黃偉哲表示，這次能從眾多參賽案件中再度脫穎而出實屬不易，也相當肯定都發局在市政建設的努力，並期勉團隊持續精進。

▲「2021國家卓越建設獎頒獎典禮」23日頒獎，台南市都發局以三項工程，榮獲3座大獎殊榮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市府指出，得獎獎項分別是以「Tainan Axis + The Spring」榮獲國際級之全球卓越建設獎「永續發展類─銀獎」，「新營鐵道地景公園」獲得國家卓越建設獎「最佳環境文化類-金質獎」和「台南市小東路北側公營住宅興建工程」獲得「最佳規劃設計類-卓越獎」。

▲「2021國家卓越建設獎頒獎典禮」23日頒獎，台南市都發局以三項工程，榮獲3座大獎殊榮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市府都發局長莊德樑進一步說明，「Tainan Axis + The Spring」是以河樂廣場、海安路周邊及街道美術館，運用都市更新手段為設計出發點，拆掉既有建築物，利用廣場、綠地、親水空間的設計操作，重新開啟這塊土地與水互動、對話的關係，是現有都市更新發展的一大成功躍進。

▲「2021國家卓越建設獎頒獎典禮」23日頒獎，台南市都發局以三項工程，榮獲3座大獎殊榮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「河樂廣場The Spring」以「城市潟湖」為設計概念進行規劃，打造市區內最大的親水潟湖親水空間，並串起府城軸帶及藍綠雙環節點，使府城呈現嶄新面貌；「海安路周邊及街道美術館」透過街道景觀改善及步行空間營造的方式，整合地下停車場地面構造物、停車空間、視覺景觀與活動場域營造等問題，強調以減法設計，回復都市綠園道，型塑綠意、人文藝術街，讓人們重新擁有都市綠地的生活空間，並復甦周邊地區商業經濟。

▲「2021國家卓越建設獎頒獎典禮」23日頒獎，台南市都發局以三項工程，榮獲3座大獎殊榮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「新營鐵道地景公園」與台糖公司多方的協助與合作，園區以糖業及軌道為發展故事主軸，透用清整、串接、縫合、修補、保留、解構與重組等等的方式，打造出1.4公里長甜覓鐵馬道（糖鐵自行車道）、肥料倉庫入口廣場、25軌道陽光草原、糖福印刷創意休憩廣場、微糖青創文化廣場、以及鐵道戶外教室等等亮點，並且創造出超過3公頃的綠地空間，讓市民有更進一步的機會探索與瞭解早期新營糖廠製糖產業發展及廠區內保存良好的懷古設施，是具有豐富故事內涵的景觀工程。

▲「2021國家卓越建設獎頒獎典禮」23日頒獎，台南市都發局以三項工程，榮獲3座大獎殊榮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「台南市小東路北側公營住宅興建工程」重新連結由西而東的台南公園老樹與流瀑、公宅基地、縱貫鐵路，以及成大校區之台南綠帶與人文脈絡。以台南安平特有建築形式「單伸手式住宅」為量體美學設計概念。將兩個L型建築對稱排列，形成一個與市民交流齊聚的中央合院，另有二處圍著台南老樹的內庭，分別為樂齡的活動花園，以及幼兒的遊戲場；這樣的L型建築量體極大化了公園景觀，並且在各樓層設置公共陽台作為觀景據點，讓擴大的綠帶盡收眼底。設計規劃更著重於住宅單元、及具有未來性的公共空間，同時不失現代、實用及與歷史傳統的連結。

▲「2021國家卓越建設獎頒獎典禮」23日頒獎，台南市都發局以三項工程，榮獲3座大獎殊榮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市府都發局表示，台南是具有文化內涵的歷史城市，將秉持此信念，持續改造更新城市，讓城市及市民更美麗、更幸福。

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