▲獲頒「智慧城市卓越貢獻獎」，陳其邁：核心在於以人為本。（圖／高雄市政府提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長陳其邁今（24）日出席「財訊智慧城市新經濟力論壇」並獲頒「智慧城市卓越貢獻獎」智慧治理獎項殊榮，他代表市民感謝主辦單位的肯定，強調推動智慧應用服務最重要的驅動核心在於建立以人為本的城市，市民有問題困難，馬上就要有解決方案。

陳其邁提及，與防疫作為同樣道理，應用服務就是解決人民生活上的困難需求，並將它產業化，如何幫助找到商業模式或是服務模式，這才是推動5G AIoT新創園區最重要的核心理念，讓智慧應用服務可以落實到我們的生活以及產業。

他特別感謝中央在亞灣區5G AIoT新創園區的支持，包括科專的補助或以及園區的興建，未來五年內將投入約110億的規模，期盼打造完整的概念驗證、服務驗證以及商業模式驗證等場域在各領域的應用。

▲陳其邁出席「財訊智慧城市新經濟力論壇」，並獲頒「智慧城市卓越貢獻獎」智慧治理獎項殊榮。（圖／高雄市政府提供）

陳其邁也大力推薦高軟園區面對的遊艇碼頭，歡迎企業投資高雄，他有信心提供最好的資源，包括租金的減免、OPEN DATA與公私協作，高雄市政府一定會扮演助攻的角色。

另外，陳其邁相信連接到東南亞新南向國家，或是高雄原來的傳統產業的智慧製造，又或者跨領域的整合，高雄絕對是發展5G AIoT應用服務最好的地方，也是最好的幫手，扮演第一個OPEN DATA平台角色，協調部會及各局處單位，甚至是民間企業，整合各方資源。

他並舉推動智慧醫療聯合學習平台為例，如各大醫學中心有最完整的影像資料，如何連結醫院的資料，形成一個巨量的資料，就要由公私部門，以及醫療各領域的醫院來共同合作。

▲獲頒「智慧城市卓越貢獻獎」，陳其邁：核心在於以人為本。（圖／高雄市政府提供）

研考會表示，2022智慧城市論壇暨展覽將於高雄舉辦，亞洲新灣區將吸納5G XR的垂直應用服務、智慧交通、車聯網、雲端資訊管理與智慧港灣管理等各應用領域的頂尖廠商，成為台灣最完整的5G AIoT實驗場域及各類型智慧城市應用迎向國際的新門戶，歡迎創新團隊落地投資高雄，共同打造智慧科技城市。