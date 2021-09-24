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金門首日接種BNT！男同學呼吸急促滿頭汗　3秒睜眼：沒了？

記者許宥孺、林名揚／金門報導

校園BNT疫苗已送抵金門，衛生局24日兵分二路於2所國中施打，單日施打人數約520人。有女學生施打後勇敢比YA，也有男同學施打前緊張狂冒汗。縣府提醒，施打疫苗後，若發燒持續48小時或其他不適反應應立即就醫。

▲▼金門接種BNT。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門首日接種BNT疫苗。（圖／記者林名揚翻攝）

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金門縣教育處表示，針對本次BNT疫苗入校施打部分，金湖鎮衛生所派駐醫師1位、護理師3位至金湖國中；烈嶼鄉衛生所派駐醫師1位、護理師3位至烈嶼國中；殘劑處理將依本縣衛生局之公告提供當校教職員工施打。

▲▼金門接種BNT。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門BNT第一針。（圖／記者林名揚翻攝）

教育處指出，金門縣符合此次接種BNT疫苗學生約3630人，包含金門高中、金門農工、5間縣立國中及「各國小於9月1日前已滿12歲之學童」，有意願總數約3470人，比率占95%，並將於10月8日前完成入校施打作業。

▲▼金門接種BNT。（圖／記者林名揚翻攝）

▲男同學呼吸急促滿頭汗，接種後驚訝問：「沒了？」。（圖／記者林名揚翻攝）

一名呂姓男學生施打前呼吸急促、相當緊張，看到針頭不禁皺眉狂冒汗，醫護人員趕緊安慰「不會痛、沒感覺」，也提醒他要多喝水，施打結束後，他張大眼驚訝問：「沒了？」面對媒體詢問，他表示，施打前會害怕，但是過程很快，打完不會痛，也沒感覺。一名莊姓女學生施打後，笑著比YA，一旁醫護則笑說：「妳現在笑成這樣，剛才還跟我說很痛。」

▲▼金門接種BNT。（圖／記者林名揚翻攝）

▲女同學接種後開心比YA。（圖／記者林名揚翻攝）

金湖國中校長謝志偉指出，校內有455位學生，有419人同意施打，意願施打率約92%。經校方開會決議，討論施打方式、動線安排以及課程調整為靜態授課，代表隊訓練也暫停2週，避免激烈運動造成施打後不良反應。

縣府提醒，施打疫苗後，假如持續發燒超過48小時，或是出現嚴重過敏反應如呼吸急促、腹痛、頭暈、大面積皮膚發紅等應立即就醫。接種完後28天內如出現疑似心肌炎、心包膜炎症狀，如胸痛、胸口壓迫或不適感、心悸、運動耐受不良(像走幾步就很喘)也應立即就醫。

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