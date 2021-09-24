檢舉短裙辣妹出沒轟警要報案個資　督察力挺短褲副所長頒3千獎金

▲民眾舉報在六合路有短裙辣妹出入，質疑民宅內有不法情事 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名民眾前往前金分駐所，檢舉在六合二路一處民宅拍攝到有短裙辣妹出入，懷疑有群聚等違法事項，已經下班的副所長留守在派出所裡頭，主動上前了解，不過這位民眾對於依法要留下報案個資，質疑副所長穿短褲，現在高雄市警察局督察長趙瑞華親自前往分駐所頒發獎勵金，同時表示「勇於任事」。

19日凌晨十二點深夜時分，一名民眾來到前金分駐所報案檢舉，他表示六合二路一處民宅當中，有短裙辣妹出入，而且還有多名人士進出，他認為有「不法情事」或是有群聚疑慮，原本已經下班的副所長梁久旭留守在辦公室，穿短褲在一樓聽見這件事，主動靠近了解整個情況。

▲民眾舉報在六合路有短裙辣妹出入，質疑民宅內有不法情事 。（圖／記者吳奕靖翻攝）





▲新興分局長（圖左平頭）陳世煌親自到場了解情況 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

梁久旭了解之後，希望這位報案檢舉的民眾依照規定留下個資，反而引發這位民眾不愉快就離開，不過梁久旭還是親自便衣前往民眾舉報的地點查看，同時通報分局支援快打部隊前來了解，就連分局長陳世煌也到場，只是這是一處民宅，光是用「進出人流」仍是無法構成「進入民宅」的法律要件，所以只能「被動」敲門、呼喊，直到民宅內的人開門，且同意員警進入查看。

高雄市警察局新興分局行政組長鍾睿賢表示「進入屋內發現共有17男6女聚集聚會，經查大都為相互熟識的男女友人，相約在中秋連續假期相聚吃宵夜、飲酒，同時現場真的有煮了一鍋，警方現場逐一盤查、查證身分均無發現不法事證，抄登資料後要求現場民眾立即離開散去」。

▲督察長趙瑞華（右）頒發3000元獎勵金，肯定副所長梁久旭「勇於任事」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

鍾睿賢強調本起案件也因為非屬營業處所，是否違反群聚等相關防疫規定，已經將蒐證影片資料轉給高雄市衛生局來認定。不過似乎分駐所的員警，請報案民眾留下個資的說法或是相關作為不符合報案檢舉民眾期待，事後對於副所長梁久旭穿著短褲的部分質疑，對此高雄市警察局督察長趙瑞華在24日中午前往前金分駐所，親自為梁久旭加油打氣，同時頒發3000元的獎勵金之外，還給予「勇於任事」的4個字肯定。

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