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陳時中說「符合3條件」有望降一級　醫師憂這2族群危險

▲▼台中榮總採滾動式調配人員，提升施打疫苗速度。（圖／記者李忠憲攝）

▲陳時中指出，疫苗覆蓋率達到6成後，會陸續開放不同行業。（圖／記者李忠憲攝）

記者崔至雲／台北報導

桃園市長鄭文燦今（24日）建議，若全國完成第一劑疫苗接種率達7成5、第二劑5成，全國可降為一級警戒。指揮中心指揮官陳時中也說，疫苗覆蓋率達到6成後，會陸續開放不同行業。對此，精神科醫師沈政男指出，現在是delta時代，不是alpha，一劑覆蓋率達6成就要降到一級，「是一件讓人擔心的事」，至少讓高危險群與老人家打完兩劑，才可降級。

對於全國防疫警戒，鄭文燦提出建議，如果未來第一劑覆蓋率達到7成5、第二劑5成，各項指標陸陸續續都達成後，就可建議中央進行評估，在疫情可控、疫苗覆蓋率提升的情況下、轉為一級警戒，在讓民眾進行個人防護之下，也可以正常消費、旅遊。

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陳時中回應，若達到6成覆蓋率後，不同行業會陸續放鬆、開放，但要全面降為一級必須有更嚴謹的考慮，還需視大家在防疫生活、疫情等作考量。

不過，對於陳時中的說法，沈政男表示，「現在是delta時代，不是alpha，更不是舊病毒株了，而delta的特點，就是疫苗只打一劑的染疫保護力，注意，是涵蓋無症狀與輕症的保護力，如果你放掉所有非藥物防疫，就幾乎等於沒打」。

因此沈政男認為，「一劑疫苗覆蓋率六成」就要降到一級，是一件讓人擔心的事，至少應該讓高危險群與老人家打完他們想打的兩劑疫苗，再降到一級警戒。

沈政男也說，「試問，有多少老人家在等待混打BNT或莫德納？是不是至少等到老人家可以混打BNT或莫德納以後再考慮降到一級？」

沈政男問，「台灣下一步的防疫總戰略是什麼？是清零還是與病毒共存？」他認為，先前指揮中心說「不以清零為目標」，為什麼現在即將清零了？「到底接下來有沒有要追求清零？不管是哪一者，都要拿出科學根據與運算模型，而不是憑直覺與猜測，或者講一句什麼『滾動式檢討』」。

沈政男認為，疫苗覆蓋率未達兩劑七成就要解封，必須以清零為前提，否則放任少量delta在社區流竄是一件危險的事。至少要讓高危險群、老人家取得充足保護力，因為delta的突破性重症在老人家比較多。

＊本文經沈政男授權刊登，未經同意請勿拷貝轉載＊

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