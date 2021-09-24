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國民黨團痛批「3+11」補充報告呼嚨國會　立法院協商尚無結論

▲▼行政院院長施政報告並備質詢 國民黨佔發言台 官員備詢席 民進黨佔主席台。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委今天再度佔領發言台，民進黨立委則輪守主席台。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨立院黨團因不滿行政院「3+11」補充報告沒有公開決策原因，再度杯葛行政院長蘇貞昌24日施政總質詢。國民黨團書記長陳玉珍上午痛批，行政院沒有珍惜補考的機會，還做出一份甩鍋、不認真誠懇的報告，不僅沒有詳述作出「3+11」政策的原因，道歉內容也很空泛，是「呼嚨（胡弄）國會議員」，國民黨團不接受；同時，國民黨立委也集體身著白衣、平底鞋，再度佔領發言台杯葛議事。

立法院長游錫堃今天上午8點40分召集朝野協商，討論「國籍航空機組員隔離『3+11』決策過程專案報告」及「第四會期施政總質詢」相關事宜，但因朝野無法達成共識，將在今天上午11點30分繼續協商。

陳玉珍表示，「中央流行疫情指揮中心實施辦法」明定機關有責將各處置紀錄送主管機關統一彙整、陳報，但行政院今天送來的「3+11」補充報告僅4頁，並沒有詳述作成「3+11」決策的原因，以及後續本土疫情爆發的關聯，且完全沒有認錯、是敷衍態度，「基本上是呼嚨國會議員的說法」，因此國民黨團仍然無法接受這份報告。

國民黨團總召費鴻泰也說，很感謝民進黨團總召柯建銘居間協調，不過，國民黨團無法接受行政院稱「3+11」沒有會議紀錄的理由，因此不接受這份報告。

柯建銘會中呼籲，這幾天密集與國民黨團協商，也好不容易說服蘇貞昌，希望立法院議程可以順利進行，況且下禮拜委員會也開始了，呼籲朝野理性面對、讓立法院能夠運作。

柯建銘指出，立院是政治攻防的場域，應該透過國會問責，而不是「設定一個題目、要一個答案」，有不同答案就翻臉，這樣國會能運作嗎？陳玉珍反唇相譏說，柯建銘此語是把全國人民重視的議題，簡化成政治攻防。

時代力量黨團總召邱顯智呼籲，國會議員對於機關的批判、問責是民主政治非常重要的精神，應該透過質詢，讓機關的說法、決策過程都能攤在陽光下，接受社會的檢驗，「即便機關說法不能為黨團、台灣社會所接受，也能在全民檢驗下，看他的說法是否有道理」，怎麼會因為不滿書面報告內容，就閹割國會議員自己的權益，大呼「看不懂國民黨的邏輯」。

台灣民眾黨團總召邱臣遠說，行政院補充報告只有4頁，也沒有說明清楚相關細節，但仍希望各政黨可以基於理性態度，讓蘇貞昌、陳時中在備詢時把相關決策向全國人民交代清楚。

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