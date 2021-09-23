快訊／邱臣遠要求為3+11下台負責　蘇貞昌力挺陳時中「這是不對的」

▲行政院長蘇貞昌（左）、衛福部長陳時中（右）。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

今天中本土疫情爆發，外界將矛頭指向放寬機師檢疫期限的「3+11」政策，台灣民眾黨立委邱臣遠23日在立法院質詢時，要求衛福部長陳時中下台負起政治責任。陳時中反嗆「不知道你的想法是怎樣？」，報告已經寫得很清楚；行政院長蘇貞昌也力挺陳時中說，不應該叫這麼認真的防疫指揮官下台，這是不對的。

立法院今天邀請蘇貞昌及相關部會首長列席報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第4次追加預算案」。

邱臣遠在質詢時說，陳時中應該為今年5月28日在立院備詢時，口誤稱「3+11」是由副指揮官陳宗彥拍板一事道歉，陳回應，當天下午就致電給邱坦承「表達不清」，並說「5月28日我講錯話，我感到非常抱歉」。

邱臣遠再指，「3+11」政策造成830位同胞亡故，陳時中應該負起政治責任，立刻請辭負責，或者待疫苗兩劑覆蓋率達60%後請辭負責。陳時中回應，他本於政務官的良知良能，做好份內的事情。

邱臣遠聞言不滿地說，立法院長游錫堃、交通部前部長林佳龍都曾因政治責任下台，陳時中應該拿出態度，給國人交代。對此，陳時中反嗆，「3+11」案情都已經控制住了，「我不知道你的想法是怎麼樣？如果你的想法是『3+11』衍生到5月的疫情，我們的報告也寫得很清楚，沒有關聯性」。

邱臣遠又指控，政府曾透過特定媒體向在野黨潑髒水；陳時中回應，包括諾富特事件都已經在媒體報導曝光，「在野黨的事情我們也不需要潑髒水，大家都理性問政」。

蘇貞昌則說，邱臣遠指控的前提是不對的，「3+11」與今年5月本土疫情沒有關聯，現在疫情也都控制在個位數，「對於長期這麼認真的陳時中指揮官，叫他下台，這是不對的」，應該講清楚，因果關係要正確。