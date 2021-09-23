力挺宜蘭方案　朝野立委籲高鐵宜蘭站選址「不要再拖了」

▲跨黨派立委舉行記者會力挺高鐵宜蘭站方案。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

高鐵宜蘭站選址尚未定案，出身自宜蘭的立法院長游錫堃日前向行政院喊話，宜蘭縣民反對站址設在四城，盼行政院深思。宜蘭縣民進黨立委陳歐珀、台灣民眾黨立委邱臣遠、時代力量立委陳椒華23日舉行記者會，再度呼籲交通部應依宜蘭民意決定站址，力挺「宜蘭站」方案。

上周國民黨籍的宜蘭縣議長張建榮、民進黨籍的北宜高鐵促進會會長江聰淵，以及跨黨派逾40名宜蘭在地公職連署「迎接高鐵，宜蘭站是最佳方案」，游錫堃並在收下陳述書後向政院喊話，應尊重地方民意。

民進黨立委陳歐珀、陳亭妃、許智傑，以及邱臣遠、陳椒華等人今天舉行「請交通部儘速依專業評估及宜蘭民意決定高鐵宜蘭站址」跨黨派記者會，呼籲應儘速決定站址，避免東部交通建設的延宕。

陳歐珀會中批評，交通部今年8月違背民意稱宜蘭高鐵站將設址四城，而不是宜蘭多數民意支持的宜蘭，因此宜蘭跨黨派在地公職上周向游錫堃遞交意見書，呼籲交通部儘速依照專業評估和宜蘭民意，決定高鐵宜蘭站址。

高雄市民進黨立委許智傑指出，從全國鐵路網觀點來看，應串接「西部高鐵」、「東部快鐵」環狀網，讓全台民眾可在90分鐘內往返東西部地區，因此應該選擇將高鐵站設址在宜蘭而不是四城，「應該以整體思考為原則，希望行政院再審慎思考」。

台南市民進黨立委陳亭妃也說，交通部長王國材應盡快拍版高鐵宜蘭站選址，不要再拖了，否則只是撕裂社會、激化對立。