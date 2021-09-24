出國搭火車地鐵頭很大！　教你用英日韓文買票、問路、查價格

記者張靖榕／綜合報導

出國旅遊在搭乘各國交通運輸時，是不是很常遇到因為語言不通，不小心做錯火車、換錯線，甚至是搭到反方向的經驗呢？Podcast節目《宇宙人外信》本集會介紹如何買票、問車資多少，以及和路人問路。

▲點擊收聽《宇宙人外信》，輕鬆學英日韓文。



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一般來說火車、高鐵等車站因為有班次時間，買票講求的就是「快」，再加上來到站票口，基本上售票員就知道你要買票，所以不需要一整句落落長的句子來說明。例如去美國玩要到買一張單程票到紐澤西，可以直接說「New jersey, one-way ticket, please」，若有時間完整表達的話，正確說法則是「An one-way ticket to New jersey, please」。

▲出國搭車語言不通常會因此不小心坐錯車。（圖／翻攝自jr-odekake）



車資的英文則需要特別記下，與費用「fee」等單字不同，而是叫作「fare」，因此若要詢問車票價格的話，可以說「How much is the fare」；至於上車前或上車後，想確定眼前這班火車是否會抵達你要去的目的地，都可以找人問，「Does the train go to...」，再加上目的地即可。

如果去日本或韓國玩，同樣的情境和句子該怎麼用當地語言和人溝通呢，想收聽完整節目內容可以點擊連結，或上各大Podcast平台搜尋《宇宙人外信》。

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