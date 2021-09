出國搭火車地鐵頭很大！　教你用英日韓文買票、問路、查價格

記者張靖榕/綜合報導

出國旅遊在搭乘各國交通運輸時,是不是很常遇到因為語言不通,不小心做錯火車、換錯線,甚至是搭到反方向的經驗呢?Podcast節目《宇宙人外信》本集會介紹如何買票、問車資多少,以及和路人問路。

一般來說火車、高鐵等車站因為有班次時間,買票講求的就是「快」,再加上來到站票口,基本上售票員就知道你要買票,所以不需要一整句落落長的句子來說明。例如去美國玩要到買一張單程票到紐澤西,可以直接說「New jersey, one-way ticket, please」,若有時間完整表達的話,正確說法則是「An one-way ticket to New jersey, please」。

▲出國搭車語言不通常會因此不小心坐錯車。(圖/翻攝自jr-odekake)



車資的英文則需要特別記下,與費用「fee」等單字不同,而是叫作「fare」,因此若要詢問車票價格的話,可以說「How much is the fare」;至於上車前或上車後,想確定眼前這班火車是否會抵達你要去的目的地,都可以找人問,「Does the train go to...」,再加上目的地即可。

如果去日本或韓國玩,同樣的情境和句子該怎麼用當地語言和人溝通呢,想收聽完整節目內容可以點擊連結,或上各大Podcast平台搜尋《宇宙人外信》。

