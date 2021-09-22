讓天空更藍！台東響應國際無車日　推綠能交通嚴抓空汚柴油車

▲▼台東響應國際無車日，鼓勵民眾一日不使用私人交通工具，以電動機車或短距離步行，讓台東天空更藍。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

全國最佳好空氣在台東，9月22日為國際無車日，台東縣長饒慶鈴鼓勵縣民一起響應一日不使用私人交通工具，改用綠色運具、騎單車或短距離步行方式，也藉此機會可以享受台東戶外好的空氣及景緻。



饒慶鈴說，近年來面對越來越嚴重的交通工具造成空氣污染問題，台東縣推出許多更環保的綠色交通方式，例如搭乘公車及客運、老舊車輛汰換及維修補助、購買或租賃電動車及電動機車、偏鄉的噗噗共乘等，交通工具的便利性使得人們忽略產生的空氣污染問題，臺東擁有的資產就是這塊潔淨的大地，好的空氣讓我們可以選擇步行或騎乘電動自行車或機車，在台東藍的伴隨之下，連上班日都感到神清氣爽，今天請大家一起來用一日綠能交通工具換台東一天更美的藍天。





環保局表示，各國在9月22日這天通常會舉辦騎單車及步行運動等相關活動，主要目的皆在提倡民眾正視自己在交通上產生的環境污染負荷，無車日可融入日常生活變成習慣；此外，環保局也提醒民眾，台東不會姑息高污染車輛亂竄，針對污染程度較高的柴油車，除了例行稽查外也鼓勵車主自主到檢領標章，車主可至全國各地環保局排煙檢測站檢測車輛排煙情形，只要合格即可張貼自主管理標章，於標章有效期限內即可不受各縣市路邊攔查檢測黑煙，且若於站內檢測不合格，僅需複驗合格即可，無受罰問題，期望大家一起守護臺東美的環境。

