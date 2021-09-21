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國道9大塞車路段出爐　連假最後一天「10小時免收費」

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▲高公局預估，全台國道21日有9個路段易壅塞，且大多集中在下半天。（圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

中秋連假最後一天！高公局預估，全台國道有9個路段21日易出現壅塞，而且大多集中在下半天，因此從凌晨0點起至上午10點，實施國道免收費，另外全天候開放路肩、匝道儀控等，用路人可多加利用。

高公局預估，21日國道交通量為114百萬車公里，為平日年平均（88百萬車公里）的1.3倍，其中北向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。

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高公局預判21日壅塞路段，包括國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統-竹北、國3北向竹山-中興、霧峰系統-霧峰、大山-香山、關西-大溪、國5北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等共9個路段，建議北向用路人盡量在上午時段出發。

為此，高公局將實施多項疏導措施，包括國道0-10點暫停收費，國5蘇澳至頭城北向14-21時高乘載管制、全天封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口、封閉國1虎尾北向入口7-19點、全線單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、開放路肩、匝道儀控等。

根據《中央社》報導，高公局研判，國5北向壅塞時間最長，可能從21日上午10點塞到傍晚6點，行車時間將是平日的7倍，而其餘路段則是下午4點到傍晚6點可能塞車，行車時間是平日3到4倍。

▼高公局祭出多項疏導措施；點圖可放大。（圖／高公局）

▲▼國道9大塞車路段出爐　連假最後一天「10小時免收費」。（圖／高公局）

▼高公局預估21日北部區域路況；點圖可放大。（圖／高公局）

▲▼國道9大塞車路段出爐　連假最後一天「10小時免收費」。（圖／高公局）

▼高公局預估21日中部區域路況；點圖可放大。（圖／高公局）

▲▼國道9大塞車路段出爐　連假最後一天「10小時免收費」。（圖／高公局）

▼高公局預估21日南部區域路況；點圖可放大。（圖／高公局）

▲▼國道9大塞車路段出爐　連假最後一天「10小時免收費」。（圖／高公局）

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