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「BNT是否需要打第3劑」　路透社：歐盟10月決定

▲。（圖／南投縣政府提供）

▲台灣國高中生BNT開打。（圖／南投縣政府提供）

中央社布魯塞爾23日綜合外電報導

路透社引述直接熟悉內情消息來源報導，歐盟藥品管理局（EMA）將於10月初決定接種輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗民眾，是否需要追打第3劑。

消息來源稱，這將是歐盟藥品管理局首次決定追打第3劑疫苗。

美國食品暨藥物管理局（FDA）22日才剛宣布，核准特定族群在完整接種BNT疫苗6個月後，追打第3劑，包括65歲以上民眾、18歲以上罹患基礎疾病或因為工作性質的高危險族群。

消息來源稱：「歐盟藥品管理局關於BNT是否追打第3劑的決定，預料在10月初出爐。」由於事涉敏感，消息人士不願具名。

輝瑞拒絕置評，德國BioNTech則無法立即連繫發表評論。

歐盟藥品管理局9月6日表示，開始評估輝瑞和BioNTech申請為16歲以上打第3劑。追打的第3劑將在完成接種6個月後施打。

根據歐盟文件，莫德納（Moderna）預料這個月也將向歐盟藥品管理局遞交資料，申請追打第3劑。

根據歐盟藥品管理局9月初轉發的意見書，歐洲疾病預防控制中心（ECDC）建議，一般族群沒有接種第3劑疫苗的迫切需求。

不過，建議中也提到，免疫系統嚴重較弱者，應考慮接種第3劑疫苗。

儘管在歐盟藥品管理局正式決定前，追打第3劑會面臨較高法律風險，但許多歐盟成員國已自行決定推動施打第3劑疫苗。

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