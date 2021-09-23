女高中生打BNT「眼前一片黑」！驚悚6秒影片曝　癱軟被拖進保健室

記者柯沛辰／綜合報導

南投縣國高中生23日上午開始接種BNT疫苗，不料私立五育高中一名女學生施打後，出現全身癱軟、頭暈目眩等暈針症狀，整個人倒在同學身上，被師生緊急攙扶到保健室。如今現場畫面曝光，引發各界關注，所幸女學生休息後已無大礙，並出面接受媒體訪問，還原整個過程。

據了解，當時女學生剛接種完BNT疫苗，並依流程走到座位上休息，但過沒多久，她表示自己頭暈，下一秒隨即癱倒在隔壁同學身上，嚇得現場師生趕緊上前關切。由於女學生全身癱軟，任憑眾人叫喚皆無回應，因此情急之下，幾人只能先將女學生扶到保健室。

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▲女高中生全身癱軟，被緊急拖進保健室。（圖／東森新聞）

最新曝光畫面可見，女學生被2名師長攙到保健室，但由於四肢癱軟，雙腳只能拖行在地，所幸她途中突然恢復意識，表示可以自己行走。女學生受訪時說，「（當時）我只聽得到聲音，但我視線是黑的，我會暈針，所以就會四肢無力，現在休息一下後就好了。」

事後，女學生在保健室休息，能正常回答他人詢問，並與之交談，相關症狀也消失。她表示，今天有吃早餐，過往也曾出現打針後暈倒的經驗，目前已無大礙。稍作休息後，已經返回教室上課。

▲女學生受訪時說，當時「我視線是黑的」。（圖／東森新聞）

對此，校方表示，經評估女同學的血壓等狀況一切正常，才讓其返回教室上課，但後續仍會密切注意，若又出現不適，會讓同學回家休息。

南投縣府表示，全縣自今日起進行校園接種，首日由8所國、高中同步展開，目前僅1人出現暈針，預計10月10日前可完成校園集中接種作業。

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