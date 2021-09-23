診所打新冠疫苗不實申報醫療費！健保署收回逾2600萬元

▲醫護人員準備施打疫苗。（圖／記者林敬旻攝）



文／中央社

COVID-19疫苗施打公費全包，卻有醫療院所向健保不實申報疾病就醫紀錄，健保署今年8月初發函轉通知基層院所，要求誤報費用應更正退還，截至9月初已收回逾2600萬元。

中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國基層醫療協會、中華民國區域醫院協會等單位今年8月間收到健保署的公文，呼籲各團體轉知基層醫療院所，若民眾只是單純到醫療院所接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，沒有就醫，不可申報醫療費用，如自行檢視有申報錯誤，須於8月31日前洽健保署各分區辦理更正。

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衛生福利部中央健康保險署違規查處室副組長董玉芸今天表示，根據統計，截至9月初全國有數百家診所自清錯誤申報費用，已收回逾新台幣2600萬元。

「接種疫苗並非看病流程，而是打疫苗流程。」健保署副署長蔡淑鈴接受電訪時表示，COVID-19疫苗為公費施打，政府早已編列預算補助每件處置費與行政費，醫療院所不得再向健保申報診療費，民眾也不用付錢。

蔡淑玲說，但這段期間可能宣導不足，醫療院所也忙於投入防疫工作，導致部分醫療院所申報錯誤，因此健保署8月初發文全國相關單位轉知院所自行檢視，給予「自清」更正機會。

董玉芸說，健保署原訂8月31日截止更正，但至今還陸續有醫療院所回報更正，健保署將持續監測醫療費用上傳及申報資料，若經民眾檢舉、經資料分析查獲醫療院所誤報費用，將依違反全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法規定處辦。

嘉義地檢署今年8月偵辦嘉義市某診所黃姓醫師自99年起，涉嫌趁民眾打流感疫苗等機會盜刷健保卡，由於黃姓醫師有承辦施打COVID-19疫苗，檢方懷疑診所也趁機不實申報健保，已進一步追查釐清。

檢方已因黃姓醫師涉嫌從提供流感疫苗接種詐領健保費達6000萬元，訊後將黃依詐欺、偽造文書罪，向法院申請羈押獲准，黃的律師提抗告，院方裁定以250萬元交保，並於釋放起4個月內停止執行醫師業務。