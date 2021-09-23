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美研究：孕期後段接種疫苗「抗體最高」　寶寶在子宮就對新冠免疫

▲▼孕婦接種疫苗。（圖／路透）

▲準媽媽在孕期中接種疫苗能讓母嬰2人同時獲得良好保護力，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

儘管過去有大量案例顯示，兒童感染新冠重症的風險不高，但對於免疫系統較弱的嬰兒而言，感染新冠仍會帶來嚴重後果，因此嬰兒的保護力一直是研究人員關注的焦點。紐約大學發佈在《美國婦產科學期刊－母胎醫學》的最新研究發現，只要母親在孕期後半段接種新冠疫苗，就能同時為母嬰都提供良好的保護力。

《每日郵報》等外媒報導，紐約大學研究人員找來36位曾在孕期中接種莫德納或輝瑞新冠疫苗的母親，並採集了他們小孩的血液樣本後發現，注射過新冠疫苗的母親會透過臍帶血將抗體傳給腹中嬰兒，讓寶寶一出生就帶有抗體，並在他們初出生、最脆弱的幾個月中提供保護力。

▲▼孕婦接種疫苗。（圖／路透）

專家也發現，在懷孕後期接種疫苗的母親，臍帶血中的抗體水平最高，因此專家認為，研究結果證明疫苗「有能力同時保護準媽媽和嬰兒，防止他們罹患嚴重的疾病」。研究的資深作者萊特（Jennifer L. Lighter）表示，儘管此研究的樣本數很低，但孕婦接種疫苗會提高新生兒抗體水平的研究結果「令人鼓舞」。

美國疾病管制與預防中心（CDC）數據顯示，儘管迄今的所有研究都表明，輝瑞和莫德納等mRNA疫苗不會導致胎死腹中或嬰兒有缺陷的問題，但美國至今只有約23%的孕婦接種了新冠疫苗。報導稱，孕婦出現新冠重症的病例並不常見，但新冠重症在妊娠晚期的風險較高，而且部分研究也表明，感染新冠的孕婦早產機率要高出2到3倍，因此衛生官員正積極鼓勵孕婦接種新冠疫苗。

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