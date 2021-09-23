北市編28億買疫苗！衛生局長坦言「可能有變數」　議員憂變假議題

▲台北市衛生局長黃世傑。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府日前拋出要自購疫苗議題，編列28億元預算送入北市議會，但多名北市議員23日質疑可行性，包括採購時間、到貨時間以及疫苗種類。對此，台北市衛生局長黃世傑坦言，這不是衛生局可以單獨決定，且「可能會有變數。」

北市議會警政衛生委員會23日上午召開會議，簡舒培議員質疑，中央2022年將採購近8000萬劑新冠肺炎疫苗，倘若議會通過台北市政府編列的28億元自購第三劑疫苗預算，那何時才能執行？黃世傑回應，這並非衛生局單獨決定，合約制定由市長層級一同討論。

許淑華議員也詢問，是否知道目前啟動狀況？後續有無再度開會討論如何採購疫苗？黃世傑表示，8月9日有舉辦專家諮詢委員會，由市長柯文哲於8月10日確定進行疫苗採購後，就他了解，沒有再討論過細節。

許淑華認為，倘若連衛生局長都不清楚疫苗採購細節，那會成為一個很大的問題，要買疫苗當然100%支持，但相關計畫在哪裡？未來如何處理、採購管道都無法提出，恐使台北市民無法信服，更讓自購疫苗變假議題。

阮昭雄議員質疑，北市是否買得到疫苗？黃世傑坦言，自己也不是很清楚，專家諮詢委員會僅討論有無需要買第3劑疫苗，並做出可以編列預算的決議，有預算後比較好運用，不過最後是否一定去買疫苗，「可能會有變數。」