新竹縣校園BNT開打　2萬5千學子預計2週接種完成

▲新竹縣校園BNT今日開打。（圖／新竹縣府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣校園BNT疫苗今起接種，47所學校共2萬5700多名學生有意願施打，首日由大安、東元醫院及竹東、新豐、湖口衛生所，至湖口高中、義民高中、忠信高中、東泰高中和亞太美國學校等5校為4400多人施打。

新竹縣教育處指出，校園BNT疫苗將於今日起接種至10月6日，由高中、五專(1-3年級)、國中依序到校施打，共47所學校，由15家醫療機構(東元、大安醫院、13家衛生所)分別到校為同學們服務。

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今首日由湖口高中等5間學校開打，校方布置舒服的接種場地，分報到、填寫資料、評估、看診、注射和留觀等各區，施打狀況良好。

▲校園BNT疫苗將於今日起接種，47所學校將分別由15家醫療機構到校為同學們服務。

竹縣教育處說明，學生接種疫苗後須留意觀察學生身體狀況，接種後2週內學校可適時調整戶外體育課之課程內容，避免學生因劇烈運動產生不良反應。此外學生接種疫苗後，應隨時留意自身狀況，若有任何不舒服可向學校申請疫苗接種假，以3天為原則(含接種當日)，必要時得延長且不列入請假紀錄。家長如有請假照顧孩子的需求，也可申請防疫照顧假。疫苗接種後仍須做好防疫措施，落實社交距離，勤洗手、戴口罩，讓校園整體防疫更升級。

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