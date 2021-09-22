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清華「最正」學生會長搞神隱！遭爆2.8%超低投票率　學校說話了

記者陳凱力／新竹報導

自封「最正會長」的清大學生會黃同學因一篇3000字的「第30屆學生會給新生的話」，遭網友海嘯倒灌式的撻伐，事後清大學生會粉專雖致歉，但網友仍不買單，短短一天引起2600則回應轟炸。校方憂心黃同學遭到網路霸凌，不過從幾天前，黃同學已將手機交給友人代接，目前都無法直接聯繫上。

校方表示，這幾天黃同學的手機都交給友人代接，校方只能透過接電話的友人留話，無法直接與黃同學對話，也尚未收到她的回應。至於新生致詞風波，學生會也透過校方表示，該回應的都已經回應了，之後不會再做回應，就到此結束。

 ▲清大學生會歷年投票率。（圖／翻攝粉專《國立清華大學學生自治組織選舉委員會》）

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▲▼從粉專公布的學生會歷史投票率，幾乎都未超過1成。（圖／翻攝《國立清華大學學生自治組織選舉委員會》）

▲清大學生會歷年投票率。（圖／翻攝粉專《國立清華大學學生自治組織選舉委員會》）

▲清大學生會歷年投票率。（圖／翻攝粉專《國立清華大學學生自治組織選舉委員會》）

 
令校方傷腦筋的，是網路連續多天的攻擊言論，甚至連知名作家、教授都針對此事發表看法，累積上萬名網友討論，言詞越來越犀利，網友們針對她「竹交大合併才能升格」、「眉毛」、「正不正」等問題做攻擊，甚至已有霸凌姿態出現，校方擔心黃同學恐承受不住壓力，已經先透過學生會的其他成員給她陪伴與關心，請同學幫忙照顧黃同學，如果有需要幫忙或是苗頭不對時，要快速通報；至於心理輔導部分，校內雖有心理輔導機制，但涉於個人隱私，不會對這部分做公開。

從粉專《國立清華大學學生自治組織選舉委員會》公布的歷史貼文來看，第24屆學生會投票率為5%、第26屆（光復1%、南大1%）總投票率為7%、第27屆2.71%、第29屆2.84%、本(30)屆的投票率則為2.82%。

據了解，此次清大學生會選舉投票率極低並非偶發，過去因為學生會較偏向社運、抗爭走向，多次引起社會矚目或爭議，多年來投票率、參與人數都極低，一般也較多人社院學生參與，近年學生會因改變方向，開始偏向社會公益等議題，參與人數才有稍稍回流，直到這屆，投票數贊成+反對的，合計才有400多票。

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