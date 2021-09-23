化骨綿掌？他笑同事「娘娘腔」挨1拳　9天內跑兩趟醫院驗傷提告

▲陳男被控出拳害人9天後因腰椎扭傷就醫，情節宛如武俠小說「化骨綿掌」延後傷勢。（示意圖／視覺中國）

記者劉昌松／台北報導

台北陳姓男子去年和同事聊天時，因為被形容是「娘娘腔」，陳男半開玩笑朝對方肩膀出了一拳，5天後，對方到診所診斷有胸部挫傷，再隔4天，對方又因腰椎扭傷得去台大復健，陳男因此被控涉嫌傷害罪，但因雙方都說當天只是輕輕打一下，醫院也回函稱腰椎傷害應與外力無關，台北地檢署23日處分不起訴。

據了解，陳姓男子和現在已經離職的前同事，2020年間在公司辦公室互開玩笑，當時2人不斷嘻笑，陳男被笑稱是「娘娘腔」後，隨手朝對方左肩揮了一拳，事後，對方開始在LINE上抱怨身體不舒服，陳男請對方持續觀察，如果還會痛，他可以介紹醫師。

沒想到對方5天後真的到陳男介紹的診所就醫，取得診斷證明胸部有挫傷，再隔4天、也就是「肩膀挨拳」的9天後，他因為腰椎扭傷，直接到台大醫院復健科看診，並拿著驗傷單、就診單提告陳男涉嫌傷害罪。

陳男挨告後不解表示，當初大家都在鬧著玩，他也只是做勢揮拳，沒有真的出力，檢察官首度調查時，認為對方在事隔多天後才去驗傷，難以證明因果關係，處分不起訴，經高檢再議發回，北檢第2度偵查時函詢台大，台大回函指出，腰椎扭傷應是長期舊傷導致，不像外力影響，因此以罪嫌不足等理由，再次處分不起訴陳男。

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