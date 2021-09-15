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社會 社會焦點 保障人權

美女律師控豪宅女鄰居「狗吠害胃酸逆流」　判決結果出爐

▲▼鈕承澤性侵案被告律師鄭深元、杜孟真。 （圖／記者林敬旻攝）

▲律師杜孟真(右)控告鄰居養狗亂吠，害她精神焦慮、胃酸逆流，涉嫌強制、傷害罪。 （資料照／記者林敬旻攝）

記者劉昌松／台北報導

曾幫導演鈕承澤性侵案辯護的律師杜孟真，不滿隔壁鄰居飼養的狗日夜吠叫，害她焦慮、胃酸逆流，先前杜女提告民事部分已獲法院判決可獲賠45萬元，杜女另外指控鄰居故意把狗關籠子裡長時間吠叫，犯刑事強制、傷害罪，台北地院日前以養狗關籠就像路邊停車般的生活常態，無法證明狗吠與杜女胃酸逆流有關等理由，駁回杜女自訴。

▲狗籠,籠子,狗狗,汪星人,看獸醫。（圖／達志／示意圖）

▲法官認為把寵物狗關進籠子就吠叫，就像路邊停車可能害後來的車無法停放一樣，是生活常態。（示意圖／達志）

杜孟真提告指控，同住在戀戀台大社區的張姓女鄰居，放任家中的小型犬在家中不定時狂吠，她受到噪音折磨、身心痛苦，還為此得花錢在家裡施作隔音工程，但她仍長時間被迫聽著狗吠聲，導致她受有焦慮適應障礙症、咳嗽、胃酸逆流等傷害，因此對在建設公司擔任董事的張女，提出民刑事2件自訴案。

刑事法官審理後舉停車為例，某人將車輛停放在路邊，導致後來的車輛不能再停放，或其他車輛出入不方便，屬於「社會生活之常態」，不應構成強制罪，雖然杜女指控鄰居只要把狗關進籠子裡，狗就會開始吠叫，但關狗進籠是常見的飼養方式，不能說是鄰居故意用這個方法要狗叫，也難證明鄰居主觀上要妨害他人行使權利，所以不構成強制罪。

▲賴床,工作,上班,肌膚,保養,睡覺,休眠,睡眠,噪音,床,枕頭,寢具。(圖／達志示意圖)

▲民事部分先前已經判決認定，鄰居的寵物犬不分日夜長時間吠叫，的確擾人安寧。(示意圖／達志)

另外杜女主張身心受創的相關疾病，發生原因很多，不一定和居住環境有關，現代人生活步調緊湊，工作壓力大，導致身體精神方面出現問題，並非罕見，無法確認狗吠與胃酸逆流等傷害的因果關係，也無法成立傷害罪則，因此駁回杜女的刑事自訴。

雖然刑事敗訴，杜女先前提告的民事部分，法官根據蒐證錄音、社區保全證詞、以及轄區派出所警員工作紀錄，認定鄰居的小型犬在日間、夜間、深夜、凌晨，平常日及假日，都會有持續吠叫不斷的情形，尖銳叫聲侵害杜女住居安寧情節重大，判鄰居要支付隔音工程費用以及精神撫慰金共45萬2027元，目前民事案件正在上訴中。

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