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快訊／空手道小清新贏了！文姿云經紀約糾紛　一審獲賠35萬

▲▼東奧空手道，文姿云 。（圖／體育署提供）

▲奧運空手道銅牌文姿云與前經紀公司的合約官司一審判決結果出爐 。（資料照／體育署提供）

記者劉昌松／台北報導

東京奧運空手道銅牌「小清新」文姿云，因為不滿前經紀公司「弘特」未經同意，擅用她的名義去做代言，求償60萬元，弘特則反控文姿云片面違約、私接活動，求償超過200萬元，案經台北地院審理，22日下午宣判結果，雙方委任關係不存在，弘特要付文姿云35萬元，弘特負責人不能在臉書自稱「空手道文姿云經紀人」；弘特請求全部駁回。

文姿云是在2015年和弘特舞蹈演藝顧問公司簽下7年的經紀約，2020年4月間，文姿云發律師涵給弘特，提前終止合約，之後提告質疑弘特，擅自拿文的肖像權給廠商做代言，文的律師戴家旭甚至批評弘特「像恐怖情人」，騷擾需要專心練習的文姿云，想蹭熱度，藉以提升弘特自己的知名度。

弘特負責人張詩宏則認為，當初簽約時，文姿云還沒甚麼名氣，公司用心捧紅她，甚至幫忙尋求郭台銘的永齡基金會贊助，沒想到她卻突然發函終止合約，導致原始合約到期前的後續工作大受影響，因此反批文姿云「過河拆橋」，要求文姿云賠付40%的私接代言酬勞及商譽損失。

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