▲原PO霸氣送iPad mini給心儀的女同事。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

一名癡情男淚訴，心儀的女同事手機螢幕碎裂，問有沒有空機可以借，他便霸氣說「我送你iPhone 12」，後來女生嫌太貴，要他買iPad mini就好，一心想要追求對方的他，還特地在iPad mini刻上女同事的名字，結果發現公司一名男同事拿著他送給女同事的iPad mini，並稱「我女友送的」，讓他心碎滿地。

原PO在Dcard上發文，心儀的女同事在騎車時，手機從前面的置物欄掉出來，雖然撿回手機，但螢幕已成破碎狀，女同事拍下照片傳給他，有沒有空機可以借，「我在追她，此時不知道是不是XX衝腦，直接說我送你12代」。女同事認為太昂貴，拒絕他的好意，但後來又說不然送iPad mini，可插SIM卡的。

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▲女同事竟把iPad mini轉送給男友，圖為示意圖。（圖／記者洪聖壹攝）

隨後，原PO立刻到蘋果官網下訂，更特製刻上女方的英文名字，外加超昂貴的原廠保護殼，送給女方。某天，一名男同事拿著iPad mini詢問他如何操作，立刻驚覺「這殼怎這麼熟」，保護殼拆下後，竟然這著女同事的英文名。他便追問男同事「這你買的喔？」對方則笑笑回說「我女友送的啦，她還把自己名字刻在上面」。

晴天霹靂的消息讓原PO超傻眼，「我有問過她有男友嗎？她回我說沒有，但有人在追她就是了，所以在追是被追走嗎？還是她一開始就有男友了呢？我也不想知道了」。

貼文曝光後，網友們留言安慰他，「我很好騙～」「工具認證」、「這女生很丟女生的臉欸，不要臉，自己的東西請自己買好嗎」、「這麼巧嗎？你確定不是他們2個在玩你？」「怎麼有人有臉說不然送iPad mini」。其中，有網友認為，原PO自己也有問題，「追人不該送東西，也不該一直獻殷勤，正常像朋友般活動就可以了」、「幹嘛不確定交往，是女友了再送，只是追就送，是多盤」。