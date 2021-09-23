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社會 社會焦點 保障人權

楊實秋兒子又出事　才剛宣布選市議員…上傳未成年女友激情片遭訴

▲前北市議員楊實秋獨子楊澤祖，於8/24北院出庭竊盜案後，宣布參選2022北市議員 。（圖／記者羅志華攝）

▲楊澤祖涉嫌拍攝與未成年女友的性愛片遭起訴 。（資料照／記者羅志華攝）

記者劉昌松／台北報導

前台北市議員楊實秋的兒子楊澤祖，多次因遭前老闆控告竊盜、又指控歌手丘沁偉涉嫌猥褻等事件成為新聞人物，日前才宣布要參選要以關懷弱勢等主籌，參選2020台北市議員，如今他又因為過去和女高中生交往時，拍下2人性愛影片上傳雲端，涉嫌違反《兒童及少年性剝削防制條例》，23日遭台北地檢署提起公訴。

楊澤祖2020年原本要和「熊聲暖男」歌手丘沁偉合作網站卻破局，控告丘試圖誘騙他開房間要求發生關係，還指控丘有吸毒、餵毒、詐欺及在網路上謾罵，最後士林地檢署在2021年8月間，依毒品罪、妨害名譽起訴丘，強制猥褻部分因證據不足，不起訴。

另外楊澤祖自己則因涉嫌在2020年間，用假資料應徵按摩室工作，離職後又回到按摩室偷走價值150元的按摩油，先後被台北地檢署依竊盜、偽造文書等罪起訴正由台北地院審理中。

至於北檢最新起訴的《兒童及少年性剝削防制條例》案，則是起因於楊澤祖2018年間，和當時還在念高三的被害人交往，2人不但發生性關係，還拍下性愛影照，在楊澤祖多次因負面新聞曝光後，被害人擔心自己的不雅片外流，因此報警提告，經士檢移轉管轄到北檢偵辦，雖無證據顯示楊當時有違反被害人意願性交或拍攝，但拍攝兒童或少年性交影照本身就有刑責，因此依法提起公訴。

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