　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

有夠衰！女慘遭車輾到腳　又被「和事佬」壓在地上爆打

▲台中一名女子慘遭車子壓腳，又被陌生醉男亂入調解，最後還被毆傷。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲台中一名女子慘遭車子壓腳，又被陌生醉男亂入調解，最後還被毆傷。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市62歲王姓女子去年7月在一條狹小道路被蘇姓男子駕駛的車子壓到腳，2人理論時，一旁酒醉的何姓男子想充當和事佬，勸說王女「有這麼嚴重嗎？」，王女回嘴「不關你的事」，何男突然暴怒，先徒手打人，接著拿酒瓶砸傷王身上多處，連前來處理員警都大罵五字經，檢方以殺人未遂起訴，但法院認為無殺人犯意，改判傷害等罪2年徒刑。

去年7月20日中午12點30分，在北區一條狹小道路發生交通事故，駕駛人蘇男表示，王女說壓到她的腳，我告訴她若有需要可以通知警察、救護車，但她拒絕，且音量很大聲，爭議過程中，何男過來勸和 ，並向王女說市場道路狹小，沒大礙的話沒有必要反應過度，王女向何男說「你是來亂的」，隨後2人就吵起來，2人案發前並不相識，且無深仇怨隙。

王女表示，她不認識何男，也不知何跟蘇男是否認識，何突然插進來說幹什麼、有很嚴重的事嗎？但這不關何男的事，請何不要管這件事，還拿手機要拍何，何男就說「有這麼嚴重嗎？你再拍阿！」之後就開始毆打她。

王女當場被拳打腳踢，頭髮被拉扯，被何男壓制在地上後，何男還持酒瓶不斷猛擊王的頭部，導致王後頭皮撕裂傷約5公分併皮下血腫、右側臉部挫傷、背部挫傷疼痛併左肩疼痛、左膝挫傷血腫及雙手挫傷等。

何男辯稱，並沒有要致王女於死，當看到王女流血就停手，只是在嚇她而已，何的律師也說，何男主觀上並無殺人犯意，當日酒喝多而自我控制能力降低，因不滿王女態度及行為，素不相識、無冤無仇，難認何男因本件之紛爭萌生殺人犯意，又參以王女傷勢、空酒瓶未破損，可見何男力道應不足致人於死，確實無殺人犯意。

台中地院審酌表示，何男去年3月，曾拿菜刀揮砍鄰居張姓男子住處紗門，並恫稱「我們每天都相遇的到，你出來說清楚」等語恐嚇，致張男心生畏懼而不敢出門，判處恐嚇危害安全罪，累犯，處有期徒刑4月；毆打王女案，判傷害罪，累犯，處有期徒刑2年；又犯侮辱公務員罪，累犯，處拘役40日，如易科罰金，以1千元折算1日，可上訴。

►「爆水粉餅」4個1580元！絕美拉花色調一抹融合　滿滿精華液上妝兼保養

►絕美「拿鐵拉花粉餅」會爆出精華液！

ET快訊
快訊／台中嚴重車禍！大型吊臂車翻下國道　轎車車尾全爛
短裙妹飛機上低頭吞吐！　他表情逐漸母湯
梅西、內馬爾、姆巴佩3巨星首合體！　跟對手踢成平手糗了
「身上太多錢父母下地獄」　住持一句話孝女被騙3631萬
快訊／蔡英文當面向美方催貨！　108萬劑莫德納直送台灣
快訊／108萬劑莫德納、60萬劑AZ　這2天抵台
快訊／騎士撞電桿跌大排亡　機車離奇卡20公分縫隙
龍劭華「3壞習慣」成隱形殺手！　每天勇猛健身卻驟逝
新北加倍券「5千換1萬」　領取資格、適用範圍一次看　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

黑白兩道搶綠能大餅　苗檢大動作查緝！通霄鎮長索賄600萬遭羈押

幼犬被抱走不還！他嗆用命來賠　手機遙控6煞5分鐘打死人

驚！汐止環東引道疑似有女屍...婦人喝半瓶米酒路倒啦

快訊／台中嚴重車禍！大型吊臂車翻下國道…轎車車尾全爛

孕婦逛街突陣痛卻陷車陣　警鳴笛開道10分鐘飛越三鄉鎮送醫

「身上太多錢父母會下地獄」　孝女聽禪寺住持一句話被騙2311萬

她跳上小黃奔港口「幫網公繳5千美元」　運將聽了直接開到派出所

有夠衰！女慘遭車輾到腳　又被「和事佬」壓在地上爆打

快訊／騎士清晨自撞電桿跌入大排亡　機車離奇卡20公分縫隙

「張錫銘第二」洗劫7736萬逃12年　落網關鍵是「送女友一棟房」

上班想偷懶？偵測器幫你把風！　感應到老闆經過就自動切換螢幕

iPhone13終亮相！粉色超搶眼　「瀏海縮20%」售價2萬5900元起

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

龍劭華最後身影曝光！　前天拍戲有說有笑隔天房內猝逝

龍劭華回家了！兒捧牌位神情哀戚　柯淑勤直奔往生室見最後一面淚崩

Ella為「小王」分房老公三個月：久違來一下　S.H.E慶20年展默契...熱唱「一切都是天意～」

學習關鍵！師戴半透明口罩教學 露齒讓孩能「看嘴型跟念ㄅㄆㄇ」

iPhone13瀏海縮小20％續航力增　3C達人統整蘋果發布會懶人包！

丁國琳直播中得知龍劭華過世「笑容秒消失」　「還沒演過對手戲」成一輩子遺憾

龍劭華「疾病因素」離世！「坐在沙發走的」　經紀人慟發聲…妻哭喊「爸爸，我們回家」

黑白兩道搶綠能大餅　苗檢大動作查緝！通霄鎮長索賄600萬遭羈押

幼犬被抱走不還！他嗆用命來賠　手機遙控6煞5分鐘打死人

驚！汐止環東引道疑似有女屍...婦人喝半瓶米酒路倒啦

快訊／台中嚴重車禍！大型吊臂車翻下國道…轎車車尾全爛

孕婦逛街突陣痛卻陷車陣　警鳴笛開道10分鐘飛越三鄉鎮送醫

「身上太多錢父母會下地獄」　孝女聽禪寺住持一句話被騙2311萬

她跳上小黃奔港口「幫網公繳5千美元」　運將聽了直接開到派出所

有夠衰！女慘遭車輾到腳　又被「和事佬」壓在地上爆打

快訊／騎士清晨自撞電桿跌入大排亡　機車離奇卡20公分縫隙

「張錫銘第二」洗劫7736萬逃12年　落網關鍵是「送女友一棟房」

資源回收物換特約店家10元兌換券　埔里鎮結合環保振興經濟

黑白兩道搶綠能大餅　苗檢大動作查緝！通霄鎮長索賄600萬遭羈押

贈票／玩真的！連恩尼遜冰路狂飆 《疾凍救援》震撼上映

藍營青年憂「亡黨」　張亞中：我當黨主席更多年輕人加入

中華男排亞錦賽3比1退巴基斯坦　明天硬碰伊朗搶4強拼追平隊史

幼犬被抱走不還！他嗆用命來賠　手機遙控6煞5分鐘打死人

大媽風景區唱歌跳舞　猴子看不下去「飛身搶包包」成功制裁！

港129名公務員拒宣誓擁護「基本法」　529名兼職人員拒簽聲明

太Q！療癒「熊貓甜筒、可麗餅」限量開吃　同款漂浮咖啡也要喝

「彩裳蜻蜓」現身水道博物館　台南百年古蹟成最佳生態友善場域

超糗！正妹穿碎花洋裝溜直排輪　華麗比YA「下秒綜藝摔」網全笑爆

社會熱門新聞

國三生找高三生刺鬼頭　媽見手臂氣炸

被約泡湯傻男樂歪　脫下沉睡女友褲子慘了

長照級豆干厝強強滾遭檢舉　千人斬之屋鏟平

警備隊長開罰單　竟被指「階級太高」

翁打AZ第二劑後猝死　家屬「婉拒送醫」原因曝

妹子返台住防疫旅館「會男客7hrs」挨罰10萬

蜈蚣鼓陣賀分局長榮陞　他見BUG笑：青天再世

即／龍劭華死因出爐！檢方曝「疾病因素」

運毒E奶網紅發文！　139字痛批「台灣人腦子壞了」

居隔男偷看牙遭重罰未繳錢　女兒霸氣付清

即／桃園國三女「社區大樓墜樓亡」

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！操盤進8公斤大麻

餐酒館「美腿環繞」被臨檢他回：我妹啦

高雄氣爆案定讞　市府3公務員有罪確定

更多熱門

相關新聞

狗吠害胃酸逆流　美女律師控鄰傷害

狗吠害胃酸逆流　美女律師控鄰傷害

曾幫導演鈕承澤性侵案辯護的律師杜孟真，不滿隔壁鄰居飼養的狗日夜吠叫，害她焦慮、胃酸逆流，先前杜女提告民事部分已獲法院判決可獲賠45萬元，杜女另外指控鄰居故意把狗關籠子裡長時間吠叫，涉犯刑事強制、傷害罪，法官日前以這就像停車般的生活常態，無法證明狗吠與胃酸逆流有關等理由，駁回自訴。

幻想中華電信長期監控　男持剪刀猛刺櫃員

幻想中華電信長期監控　男持剪刀猛刺櫃員

對前女友潑化學藥劑+刺穿腹部　恐怖情人下場曝

對前女友潑化學藥劑+刺穿腹部　恐怖情人下場曝

毒蟲兒討祖產暗夜毆母　二審判刑6年2月

毒蟲兒討祖產暗夜毆母　二審判刑6年2月

婚外情破局！小王痛毆人妻遭求償520萬

婚外情破局！小王痛毆人妻遭求償520萬

關鍵字：

傷害酒醉男

讀者迴響

熱門新聞

林氏璧：莫德納買那麼多不用混打高端

野生正妹網紅「只穿內衣」逛超商

桃勤20多歲女染Delta　林氏璧看「1細節」氣炸

趙正平驚住院！錄影直播全取消

桃勤女染Delta！　醫憂：事情恐大條

梁家輝「夜夜激情」未成年少女

小鬼爸喪子1年罕吐22字心聲！

27歲女教師借高利貸　為了還債「1周賣淫3次」

66萬人還沒申請！勞動部1萬元生活補貼9月底申請截止　錯過不受理

岳母搬到女婿家顧孫　7個月後懷孕了

「最愛搞失蹤」3大黑名單星座

iPhone 13輸了！果粉死守「6年前神機」原因曝

小優「錄影換穿薔薔衣」超兇身材震撼全場！

竹內結子離世1年未下葬　丈夫仍把骨灰留身邊

紅毛猩猩淪性奴　天天被剃毛供村民享樂

更多

最夯影音

更多
上班想偷懶？偵測器幫你把風！　感應到老闆經過就自動切換螢幕

上班想偷懶？偵測器幫你把風！　感應到老闆經過就自動切換螢幕
iPhone13終亮相！粉色超搶眼　「瀏海縮20%」售價2萬5900元起

iPhone13終亮相！粉色超搶眼　「瀏海縮20%」售價2萬5900元起

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

龍劭華最後身影曝光！　前天拍戲有說有笑隔天房內猝逝

龍劭華最後身影曝光！　前天拍戲有說有笑隔天房內猝逝

龍劭華回家了！兒捧牌位神情哀戚　柯淑勤直奔往生室見最後一面淚崩

龍劭華回家了！兒捧牌位神情哀戚　柯淑勤直奔往生室見最後一面淚崩

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面