有夠衰！女慘遭車輾到腳　又被「和事佬」壓在地上爆打

▲台中一名女子慘遭車子壓腳，又被陌生醉男亂入調解，最後還被毆傷。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市62歲王姓女子去年7月在一條狹小道路被蘇姓男子駕駛的車子壓到腳，2人理論時，一旁酒醉的何姓男子想充當和事佬，勸說王女「有這麼嚴重嗎？」，王女回嘴「不關你的事」，何男突然暴怒，先徒手打人，接著拿酒瓶砸傷王身上多處，連前來處理員警都大罵五字經，檢方以殺人未遂起訴，但法院認為無殺人犯意，改判傷害等罪2年徒刑。

去年7月20日中午12點30分，在北區一條狹小道路發生交通事故，駕駛人蘇男表示，王女說壓到她的腳，我告訴她若有需要可以通知警察、救護車，但她拒絕，且音量很大聲，爭議過程中，何男過來勸和 ，並向王女說市場道路狹小，沒大礙的話沒有必要反應過度，王女向何男說「你是來亂的」，隨後2人就吵起來，2人案發前並不相識，且無深仇怨隙。



王女表示，她不認識何男，也不知何跟蘇男是否認識，何突然插進來說幹什麼、有很嚴重的事嗎？但這不關何男的事，請何不要管這件事，還拿手機要拍何，何男就說「有這麼嚴重嗎？你再拍阿！」之後就開始毆打她。

王女當場被拳打腳踢，頭髮被拉扯，被何男壓制在地上後，何男還持酒瓶不斷猛擊王的頭部，導致王後頭皮撕裂傷約5公分併皮下血腫、右側臉部挫傷、背部挫傷疼痛併左肩疼痛、左膝挫傷血腫及雙手挫傷等。

何男辯稱，並沒有要致王女於死，當看到王女流血就停手，只是在嚇她而已，何的律師也說，何男主觀上並無殺人犯意，當日酒喝多而自我控制能力降低，因不滿王女態度及行為，素不相識、無冤無仇，難認何男因本件之紛爭萌生殺人犯意，又參以王女傷勢、空酒瓶未破損，可見何男力道應不足致人於死，確實無殺人犯意。

台中地院審酌表示，何男去年3月，曾拿菜刀揮砍鄰居張姓男子住處紗門，並恫稱「我們每天都相遇的到，你出來說清楚」等語恐嚇，致張男心生畏懼而不敢出門，判處恐嚇危害安全罪，累犯，處有期徒刑4月；毆打王女案，判傷害罪，累犯，處有期徒刑2年；又犯侮辱公務員罪，累犯，處拘役40日，如易科罰金，以1千元折算1日，可上訴。

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