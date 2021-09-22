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「我就是要讓妳死」 他膝蓋壓前妻+扳斷左手下場出爐

▲桃園市高姓男子去年6月間因瑣事與前妻起口角，竟發飆壓在前妻身上痛毆一頓，還硬生生折斷其左手臂，前妻事後驗傷報警提告。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市高姓男子去年6月間因瑣事與前妻起口角，竟發飆壓在前妻身上痛毆一頓，還硬生生扳斷其左手臂，前妻事後驗傷報警提告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市高姓男子與前妻感情不睦但仍同居一處，去年6月間，高男因生活瑣事與前妻爭吵，竟靠著身材優勢以膝蓋壓制前妻頸部與背部，高不管前妻拚命抵抗，竟硬生生扳斷其左手臂，還恫嚇「我就是要讓妳死，不會讓妳起來的」等語，前妻事後逃脫報警並驗傷提告；桃園地院法官審理後認為犯行明確，審結依傷害罪判處高男3月有期徒刑，還可上訴。

檢警調查，48歲的高姓男子與前妻離婚後仍在住處同居，去年6月6日凌晨3時許，2人因生活瑣事起口角，高男突然發飆利用身材優勢強壓住前妻，不顧其掙扎反抗，以膝蓋壓制其後頸與背部，還讓其臉部摩擦地面，高男對前妻一頓痛毆，還以「我就是要讓妳死，不會讓妳起來的」，看到前妻飼養的貓咪，還怒斥「我先解決牠，等下再來解釋決妳」等語。

高男不顧前妻爭執，出手勒住頸部等處導致差點無法呼吸，甚至還徒手扳斷其左手臂，導致前妻頭、臉等處挫傷，左手肱骨骨折等傷勢，事後報警驗傷提告家暴傷害。

檢方複訊時，高男坦承有出手傷害前妻，但否認涉及恐嚇，還辯稱沒有說恫嚇威脅言語；前妻則提出醫院驗傷報告佐證。桃檢偵結依傷害罪嫌向地院聲請簡易判決處刑。

桃園地院法官審酌，高男與前妻曾有婚姻關係，本應相互尊重，卻僅因細故就徒手傷害，還妨害對方身體自由活動權利，導致女子手骨折、多處擦挫傷等，其精神所受傷害更是難以計量，由於犯行明確，法官審結依桃檢聲請簡易判決處刑，依傷害罪判處高男有期徒刑3月，如易科罰金，以每日1千元折算1日，本案還可上訴。

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