咖啡也要因應節日來點儀式感！來自日本的咖樂迪咖啡農場推出萬聖節限定咖啡豆讓咖啡控暴動

▲咖樂迪咖啡農場推出萬聖節限定咖啡豆與濾掛咖啡。(圖／咖樂迪咖啡農場提供)



消費中心／台北報導

喝咖啡成為現代人每天的必備儀式，聞著咖啡香、開啟一整日的行程，是最幸福的事！但天天都喝一樣的咖啡，難免會想來點新鮮感，尤其年底節日一個接一個來報到，就算沒有像往年一樣跟一大群朋友相聚過節，也要為自己營造特別的儀式感，來自日本的知名食品選貨店「咖樂迪咖啡農場」推出萬聖節限定咖啡豆及周邊商品，還有期間限定的超可愛包裝，無論要trick or treat，都先來杯咖啡再說。

▲咖樂迪咖啡農場推出可愛的萬聖節期間限定商品。（圖／記者周宸亘攝，下同）



咖樂迪因應即將到來的繽紛熱鬧的萬聖節，推出「萬聖節限定咖啡」，共有「萬聖節綜合」與「黑色萬聖節綜合」兩款咖啡豆及兩款濾掛咖啡，連豆袋也是萬聖節限定版本，9/24～9/30萬聖節限定咖啡豆還可享8折優惠，咖啡控們當然要趁這時候買起來。

▲萬聖節限定咖啡豆有「萬聖節綜合」與「黑色萬聖節綜合」兩款。

咖樂迪咖啡農場表示，此次推出的兩款萬聖節期間限定咖啡豆皆採用稀少的圓豆，一棵咖啡樹僅有5～10%的產量，咖啡豆產地來自於巴西及哥倫比亞。深焙的黑色萬聖節綜合，風味醇苦、豐富的香氣帶有黑巧克力的韻味，口感滑順，適合喜愛加入牛奶一同品嚐的人；萬聖節綜合則用中度烘焙帶出溫和的酸味及微苦焦糖餘韻、並帶有些微水果香氣，單喝就很有個性。

▲咖樂迪咖啡農場店內品項豐富，除了咖啡還有不少零食、醬料、飲品等，讓人逛到欲罷不能。



在日本以咖啡豆批發起家的咖樂迪咖啡農場，咖啡豆皆是由日本自家烘焙廠烘焙、直送台灣，現場更有磨豆服務，挑選完咖啡豆可由店員協助磨粉，亦可順道帶上幾包咖啡濾紙，輕鬆享受專屬的coffee time；咖樂迪咖啡農場每個月亦會推出不同的限定咖啡豆商品，擄獲不少喜歡新鮮感咖啡控：「每次來都以不一樣的商品，選擇很多，而且這次從門口一進來就看到很多萬聖節的東西、很有氣氛，就會忍不住又進來逛一下，看到有限定款豆袋覺得很可愛，豆子也跟平常喝的不一樣，所以就想買來喝喝看。」消費者分享。

▲▼咖樂迪咖啡農場表示，牛肉咖哩CP值高，是店內熱銷品項，有加入巧克力讓風味更獨特，更適合配上同樣富有巧克力微苦風味的「黑色萬聖節綜合」咖啡豆一起品嚐。



▲明太子仙貝也在熱銷榜上。



咖啡豆為咖樂迪咖啡農場主力商品，店內共有約30種豆子，銷售量穩居前三名，除此之外咖樂迪咖啡農場也販售不少自有品牌商品，各類零食、醬料、咖啡相關器具應有盡有，其中由台灣咖樂迪自己開發製作的「牛肉咖哩」以肉大塊、醬料豐富的高CP值成為熱銷品項，「不少消費者成箱購買，還可享箱購優惠及滿額免運等。」而以日本米製成的仙貝也是店內招牌之一，尤其是明太子口味，更是熱銷排行榜榜上有名，消費者也表示：「我也很喜歡豆乳餅乾，而且滿常出新口味，近期的杏仁豆腐口味我就很喜歡。」

▲▼除了咖啡豆還有不少萬聖節限定商品，一次買齊過個超滿足的萬聖節。



除了咖啡豆之外，咖樂迪咖啡農場也推出不少裝飾用的萬聖節商品，萬聖節玩偶、怪獸桶、怪獸黑貓雙面零錢包⋯⋯等，一次買齊不管是自用或送禮，都能讓今年萬聖節更加與眾不同，在家中跟家人一起來場萬聖節派對更是應景，9/24～9/30來咖樂迪咖啡農場把萬聖節限定咖啡豆用8折帶回家，還能順便買到超可愛的萬聖節小物，今年就來咖樂迪咖啡農場過個超滿足的萬聖節。

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