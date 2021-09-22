　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

要求女排長撒嬌才開車！還問「交往多久XX」　男士官下場曝

▲▼ 。（圖／視覺中國CFP）

▲林姓男士官在車內對女排長摟肩、言語騷擾。（示意圖／視覺中國CFP）

記者白珈陽／台中報導

1名林姓現役男士官2020年2月間，載著同單位女排長前往台中市好市多南屯店，途中見女方滑手機故意停下車，要她「撒嬌」才肯繼續開，並趁機雙手環抱女方胸部、肩膀，還問「通常跟男友交往會發生性關係」，令女方產生心理不舒服，且事後因此事嚴重影響睡眠，經女方向輔導長反應，將林男依法偵訊，台中地院依違反性騷擾防治法將林判處有期徒刑2月。

判決書指出，林男（32歲）與女方是單位同袍，林男去年2月7日中午12時許邀請女方至台中好市多南屯店，原還有邀請另一位女性友人，但其臨時有事未到。

女方證稱，當日開車時林男將頭靠在坐在副駕駛座的她，以雙手環抱她胸部、肩膀，但被她以手擋住，便縮回去；林男見她滑手機，要求她不要再滑，她回應「不滑你可以開車嗎？」未料林男卻說「那妳撒嬌給我看，不撒嬌我不開車」等語。

開車途中，女方要求要回家，但林男仍持續出現摟肩、騷擾等動作，等到上了高速公路，林男竟問「妳通常跟男友交往會多久，多久會發生性關係？」，其言詞讓她相當不舒服，覺得噁心，但當時為了應付，便回應「2、3個月」，隨後便再無其它對話。

事後，女方出現睡眠障礙，並哭著向2名男姓同袍及當時另一名女友人訴苦，再向單位中尉輔導長反應，輔導長即立刻向上級處理，林男被調至其他單位。

林男辯稱，當日確實與女方前往好市多南屯店，但否認有任何肢體碰觸等性騷行為，在車上僅有聊天，且中途有下車買飲料，將女方載回家中後，女方還折返將購買的番茄交付與他，林男認為，若女方已認遭到性騷，應會避免再次接觸，告訴人所言矛盾且悖於常情。

對此，女方指出，拿番茄給林男是因其已付款，而買飲料未逃離是因腦袋已一片空白，無法思考，故未向店員求救。

法官審酌，女方與林男僅為同事關係，並無恩怨仇隙，若非確有其事，難想像會不顧同單位他人眼光，甘冒誣告、偽證重罪之風險，虛構事實、誣陷林男，且被害人對於事發過程供述始終一致，案發後也出現睡眠障礙、向友人哭訴等反應，故採信女方證詞，將林男判處有期徒刑2月。

【更多新聞】

台中男為救3歲兒車陣中蛇行鑽縫　警見童鮮血直流鳴笛開道護送

台中木材回收場燒3天3夜！居民中秋被臭到抓狂　最重開罰500萬

台中3C賣場自來水管線破2天沒人修　地下停車場變游泳池引民怨

►3分鐘「梳出」空氣感直髮

ET快訊
王菲中秋表演　謝霆鋒全程無表情！鄧超「吃瓜眼神」成亮點
離婚後改娶前妻妹「3人同居」！人夫不准她交新歡　結局悲劇了
快訊／鴻準宣布入股台康！斥資25億元
她敷好市多面膜「秒變佛祖」　老公笑炸！網求買：法力無邊
社區健身驚見本土劇男神　「粒粒分明」網：直接流口水
小彬彬轉行了！　「營收每月破百萬」驚呆全場
禁釋迦蓮霧「政治打壓」？　國台辦最新回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

中秋節聚餐酒後還騎機車上路　 一吹爆表最重可關2年罰20萬

載女友武嶺看日出　誤信導航下場慘！警民合力救援好窩心

「我就是要讓妳死」 他膝蓋壓前妻+扳斷左手下場出爐

囂張老外狂揮雙刀嗆「kill you」　警挨批縱放喊冤：恐嚇罪送辦

彰濱溺水少年失蹤50小時...家人聲聲呼喚　海陸空搜救仍未尋獲

人夫在健身房性騷！淡水警偕胞兄「討60萬+撂黑衣人」誇張對話曝

快訊／空手道小清新贏了！文姿云經紀約糾紛　一審獲賠35萬

要求女排長撒嬌才開車！還問「交往多久XX」　男士官下場曝

快訊／恐怖崩山畫面曝！寶來野溪溫泉泡湯　遇大塌方險遭活埋

替友出頭遭毆！火爆男撂人「持木棍、鐵條」尋仇　當場遭警逮捕

狗狗大戰豪豬！被爆插上百根刺　拳師犬慘變河豚...嘴裡也都尖刺

金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

鄧佳華終於脫單「交到女友了！」法拉利姐直播說溜嘴：他很犧牲

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

三重烤肉「21人大亂鬥」1人濺血　42警到場鎮壓...記者拍攝遭攻擊

準爸爸載懷孕女友「自撞電桿亡」　車體撞爛全毀...1家3口天人永隔

千萬超跑攔腰撞「違規迴轉機車」下秒車頭凹陷...零件碎片全噴飛！

天心《俗女2》掀裙子「滿是家暴瘀青」　「決定離開他」鍾欣凌一聽抱緊：走！

全智賢搭檔朱智勛《智異山》前導公開　歡樂變驚悚..「陽陰交界」祕密是什麼

狂！周杰倫巴黎觀戰梅西球場突播《Mojito》　昆凌嗨翻跳舞…《周遊記2》超大咖嘉賓曝光

中秋節聚餐酒後還騎機車上路　 一吹爆表最重可關2年罰20萬

載女友武嶺看日出　誤信導航下場慘！警民合力救援好窩心

「我就是要讓妳死」 他膝蓋壓前妻+扳斷左手下場出爐

囂張老外狂揮雙刀嗆「kill you」　警挨批縱放喊冤：恐嚇罪送辦

彰濱溺水少年失蹤50小時...家人聲聲呼喚　海陸空搜救仍未尋獲

人夫在健身房性騷！淡水警偕胞兄「討60萬+撂黑衣人」誇張對話曝

快訊／空手道小清新贏了！文姿云經紀約糾紛　一審獲賠35萬

要求女排長撒嬌才開車！還問「交往多久XX」　男士官下場曝

快訊／恐怖崩山畫面曝！寶來野溪溫泉泡湯　遇大塌方險遭活埋

替友出頭遭毆！火爆男撂人「持木棍、鐵條」尋仇　當場遭警逮捕

台南市勞工局宣導短片發表　求職防騙代言人郭泓志出席

中秋節聚餐酒後還騎機車上路　 一吹爆表最重可關2年罰20萬

夫妻吵架不能做的3件事情　冷戰、翻舊帳都是最爛的方式

台南七股海鮮節9／25登場！這2天「免費摸文蛤」　即日起線上報名

桃園第一波2251名學生接種BNT　19人暈針不適百人請疫苗假

富邦李宗賢要當爸爸隊友學驚喜表情　好友曹佑寧要當乾爹

「高跟鞋就是洪育萱」！　天心看《俗女2》受不了：好想揍她

台灣第一本「準爸爸手冊」拚明年推出！國健署曝規劃方向

方文琳中秋連假「斷食72小時」：真服了自己！　曝0進食身體變化

讓天空更藍！台東響應國際無車日　推綠能交通嚴抓空汚柴油車

酒店拍照「綠臉女站角落」　狂歡哥嚇問通靈師...網：還有小的

社會熱門新聞

合歡山公路驚見藍衣女跳崖　驚險過程全都錄

G奶護理師遇到佛心房東　結局讓她超傻眼

豐原男3年來總遇到她挨告　法官看監視器還清白

辣模網紅與謝欣穎前任驚爆拉K　尿檢皆呈陽性

人妻吃小王！爽收愛馬仕、月戰摩鐵7次　還先告夫不戴套

「台科大小姐」投資虛擬幣挖礦　30歲生日隔天她選擇離世

工程師抖內D奶直播主120萬被甩　還要賠她50萬

新北家長會長睡人夫　開房被抓姦！正宮對決小三全直擊

即／天母托運貨車斜坡下滑！駕駛遭輾車底搶救中

被宣告死亡11年！「失憶女」中秋淚擁生母團圓

即／台中92歲翁打完第2劑AZ　發燒送醫不治

即／文姿云經紀約糾紛　一審判決出爐

家長會長睡人夫！正宮拆保險套質問「會長夫」　真愛回應超傻眼

瑞麟美而美董事長首度曝光！　老婦怒控他「害我老公抑鬰死」

更多熱門

相關新聞

女大生遭陌生男糾纏　父PO「小心變態」挨告

女大生遭陌生男糾纏　父PO「小心變態」挨告

40多歲陳姓男子去年萬聖節前後，在台北市師大校園外，跟著1名女大生不斷試圖攀談，女大生覺得害怕躲到超商裡報案，女大生的父親也憂心地在臉書po文，提醒社區注意變態出沒，並公布性騷擾申訴的公文，陳男控告女大生的父親涉嫌妨害名譽、洩漏個資，但台北地檢署認為po文已隱匿足以辨識的資料，處分不起訴。

男助理護士鎖定無痛檢查女病患洩慾偷拍

男助理護士鎖定無痛檢查女病患洩慾偷拍

930公車摸臀狼曝光　2度強襲女學生誆撿悠遊卡

930公車摸臀狼曝光　2度強襲女學生誆撿悠遊卡

飛行教官性騷正妹民事判賠12萬

飛行教官性騷正妹民事判賠12萬

女移民官控遭襲胸「自爆人工奶」　男主管拔官

女移民官控遭襲胸「自爆人工奶」　男主管拔官

關鍵字：

性騷擾士官

讀者迴響

熱門新聞

共同綁定爆BUG」　網湧唐鳳臉書：藝Fun券被取消

清華「最正」學生會長遭爆料　校友曝選舉黑幕

動滋券今年不能買「這類物品」！　鄉民後悔炸：勾了才發現

數位五倍券8大行動支付綁定優惠一次看

五倍券成功綁數位！他1原因「後悔了」

台積電開除7員工　公司證實：做出違背核心價值行為

三上悠亞「海量私密床照」外洩！掌鏡人爆是超帥男友

五倍券綁成功了！鄉民曝「1管道」超順暢

最多再拿3988元！「8種加碼券」一圖全攻略

八部會加碼券總整理！抽籤方法一次看

連千毅正宮難得火辣現身！

五倍券網站卡死！神人1解法「順利綁定了」

男偶像遭詐騙「銀行存款全被轉走」

五倍券首日上午「63萬人數位綁定！」　好食券還有名額「手刀搶一波」

北市「熊好券」今開放登記！10月8日抽獎

更多

最夯影音

更多
狗狗大戰豪豬！被爆插上百根刺　拳師犬慘變河豚...嘴裡也都尖刺

狗狗大戰豪豬！被爆插上百根刺　拳師犬慘變河豚...嘴裡也都尖刺
金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

鄧佳華終於脫單「交到女友了！」法拉利姐直播說溜嘴：他很犧牲

鄧佳華終於脫單「交到女友了！」法拉利姐直播說溜嘴：他很犧牲

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

三重烤肉「21人大亂鬥」1人濺血　42警到場鎮壓...記者拍攝遭攻擊

三重烤肉「21人大亂鬥」1人濺血　42警到場鎮壓...記者拍攝遭攻擊

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面