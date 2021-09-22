要求女排長撒嬌才開車！還問「交往多久XX」　男士官下場曝

▲林姓男士官在車內對女排長摟肩、言語騷擾。（示意圖／視覺中國CFP）

記者白珈陽／台中報導

1名林姓現役男士官2020年2月間，載著同單位女排長前往台中市好市多南屯店，途中見女方滑手機故意停下車，要她「撒嬌」才肯繼續開，並趁機雙手環抱女方胸部、肩膀，還問「通常跟男友交往會發生性關係」，令女方產生心理不舒服，且事後因此事嚴重影響睡眠，經女方向輔導長反應，將林男依法偵訊，台中地院依違反性騷擾防治法將林判處有期徒刑2月。

判決書指出，林男（32歲）與女方是單位同袍，林男去年2月7日中午12時許邀請女方至台中好市多南屯店，原還有邀請另一位女性友人，但其臨時有事未到。

女方證稱，當日開車時林男將頭靠在坐在副駕駛座的她，以雙手環抱她胸部、肩膀，但被她以手擋住，便縮回去；林男見她滑手機，要求她不要再滑，她回應「不滑你可以開車嗎？」未料林男卻說「那妳撒嬌給我看，不撒嬌我不開車」等語。

開車途中，女方要求要回家，但林男仍持續出現摟肩、騷擾等動作，等到上了高速公路，林男竟問「妳通常跟男友交往會多久，多久會發生性關係？」，其言詞讓她相當不舒服，覺得噁心，但當時為了應付，便回應「2、3個月」，隨後便再無其它對話。

事後，女方出現睡眠障礙，並哭著向2名男姓同袍及當時另一名女友人訴苦，再向單位中尉輔導長反應，輔導長即立刻向上級處理，林男被調至其他單位。

林男辯稱，當日確實與女方前往好市多南屯店，但否認有任何肢體碰觸等性騷行為，在車上僅有聊天，且中途有下車買飲料，將女方載回家中後，女方還折返將購買的番茄交付與他，林男認為，若女方已認遭到性騷，應會避免再次接觸，告訴人所言矛盾且悖於常情。

對此，女方指出，拿番茄給林男是因其已付款，而買飲料未逃離是因腦袋已一片空白，無法思考，故未向店員求救。

法官審酌，女方與林男僅為同事關係，並無恩怨仇隙，若非確有其事，難想像會不顧同單位他人眼光，甘冒誣告、偽證重罪之風險，虛構事實、誣陷林男，且被害人對於事發過程供述始終一致，案發後也出現睡眠障礙、向友人哭訴等反應，故採信女方證詞，將林男判處有期徒刑2月。

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