台中木材回收場燒3天3夜！居民中秋被臭到抓狂　最重開罰500萬

記者白珈陽／台中報導

台中市梧棲區一家木材回收場18日發生火警，消防局獲報到場，火勢經撲滅再復燃延續3天3夜，適逢中秋連假，濃煙加上刺鼻臭味讓附近居民苦不堪言，以為在焚燒化學藥劑；目前火勢已獲控制，但消防仍留一隊分隊車組警戒。環保局長陳宏益表示，業者涉管理不當造成廢木屑自燃悶燒產生異味，已違反空氣污染防制法，將裁罰10萬以上500萬元以下罰鍰。

▲梧棲一家木材回收場火勢延燒3天3夜。（圖／台中市消防局提供）

台中市消防局18日獲報，梧棲區自立路一處廢棄木材回收場發生火警，到場發現為木材悶燒，沒有明火，經派員搶救於19日將火勢撲滅，但20日又復燃，也出現明火。該木材回收場面積為1000平方公尺，悶燒處是約6公尺高堆積廢棄木材，另徵調2部挖土機將木材移至空地，詳細起火原因須進一步調查釐清。

▲▼消防員日以繼夜撲滅火勢。（圖／台中市消防局提供）

環保局表示，21日由環保局長陳宏益帶領梧棲、沙鹿清潔隊長及稽查大隊，並調度5部抓夾車及小山貓到悶燒現場，協助移除廢木屑，以方便消防人員找出起火點加以撲滅。現場由消防局第四大隊蔡大隊長指揮消防員進行消防通道開闢作業，當地草湳里里長林槐庭也到場協助了解附近空地所有人，加速移置作為。

環保局說明，稽查人員在現場以異味偵測儀及空氣品質檢測儀量測均無異常，該址周邊的空品感測器亦無異常數質值情形。針對這起木屑堆置場起火事件，業者涉管理不當造成廢木屑自燃悶燒產生異味，已違反空氣污染防制法第32條第1項第3款規定，將裁罰10萬以上500萬元以下罰鍰。

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