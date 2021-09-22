　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中男為救3歲兒車陣中蛇行鑽縫　警見童鮮血直流鳴笛開道護送

記者白珈陽／台中報導

台中市民胡姓男子20日晚間8時許，開著車在三民路上不斷變換車道急速行駛，引起巡邏員警注意上前關切，經查，原來是胡男的3歲兒子頭部受傷，正鮮血直流，因愛子心切才會在情急之下高速駕車。警方了解情形後，立刻霸氣表示「跟我走！」一路開啟警報器與警示燈替胡男開道，迅速將其送往醫院，讓胡男的幼子及時獲得治療。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲員警替胡男鳴笛開道，讓3歲幼子及時到院獲得治療。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中市第二警分局表示，永興派出所警員王梓豪20日晚間9時許，在三民路騎警用機車巡邏時，發現一輛黑色自小客車在車陣中不斷變換車道，以為該車是看到警察驚慌欲逃逸，立即在三民路與崇德路口將車攔查。未料車窗搖下後，發現車內胡姓駕駛一臉焦急慌張，向員警表示「小孩撞到頭，頭破掉了！」王員一看，車內果然有一名年約3歲的男童正以毛巾捂著頭部不斷哭泣，而毛巾上沾滿鮮血，畫面讓人看了驚心。

王員二話不說，對著胡男說「跟著我走！」隨即警用機車鳴放著警報器在前方開道，約2分鐘就順利抵達中國醫藥大學附設醫院急診室，經醫院對男童施予急救後傷勢已無大礙。胡男事後打電話至派出所向員警致謝，直呼他是兒子的救命恩人，王員安慰他「人平安就好」。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼車窗搖下後，員警發現車內有受傷男童，立刻鳴笛開道。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中市第二警分局長陳家銘表示，同仁秉持同理心，在民眾有困難時能適時為民服務，並盡其所能給予關懷和協助，值得肯定，並呼籲民眾，遇有意外受傷情況，應立即撥打119請求協助送醫，才可以讓傷患迅速及安全獲得就醫。

【更多新聞】

戴卡地亞戒指睡覺醒來慘了！手指腫脹變色　她「忍痛」剪開獲救

台中3C賣場自來水管線破2天沒人修　地下停車場變游泳池引民怨

台中木材回收場燒3天3夜！居民中秋被臭到抓狂　最重開罰500萬

 

►3分鐘「梳出」空氣感直髮

ET快訊
陳時中爆氣嗆立委「不能講錯一句話？」　網傻：我們真的是民主國
五倍券綁定郵局！「竟要自掏5000元」否則GG　她崩潰：可解
快訊／五倍券官網下午又崩壞！　PTT刷一排火大：以為被盜
與妻最後通話：迷路了！　登山客陳屍「極深山谷」
颱風「電母」周六前生成　最新路徑出爐
姓林只排第2「全台最大姓」是他們！超稀有姓氏曝：全台僅1人
動滋券今年不能買「這類物品」！　鄉民後悔炸：勾了才發現
打AZ、高端11月起無法入境美國？　陳時中回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

驚悚畫面曝！剛上架最後一輛車　托運駕駛周圍巡視…遭輾車底命危

台中男為救3歲兒車陣中蛇行鑽縫　警見童鮮血直流鳴笛開道護送

3個月內無故狂報警67次！他喊：鄰居監聽我　下場曝光

與妻最後通話：迷路了！登山客白姑大山失聯3天　陳屍「極深山谷」

高雄1歲男嬰「頭、臉、四肢」多處瘀傷疑遭虐　母服藥雙雙送醫

方巾掩口鼻進超商遭店員勸阻　大叔爆粗口：恁娘卡好

詐團黑吃黑吞300萬！4惡煞衝商旅擄人討債　連孕婦都被押走

淡水流浪快餓死…李炳輝陷困頓！連千毅揪今晚直播：幫大哥招商

士林外匯車店家被開4槍　19歲槍手+2教唆犯落網...開槍原因曝

快訊／北市林森北路大樓火災！起火點在B6　緊急疏散住戶

狗狗大戰豪豬！被爆插上百根刺　拳師犬慘變河豚...嘴裡也都尖刺

金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

鄧佳華終於脫單「交到女友了！」法拉利姐直播說溜嘴：他很犧牲

三重烤肉「21人大亂鬥」1人濺血　42警到場鎮壓...記者拍攝遭攻擊

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

準爸爸載懷孕女友「自撞電桿亡」　車體撞爛全毀...1家3口天人永隔

千萬超跑攔腰撞「違規迴轉機車」下秒車頭凹陷...零件碎片全噴飛！

狂！周杰倫巴黎觀戰梅西球場突播《Mojito》　昆凌嗨翻跳舞…《周遊記2》超大咖嘉賓曝光

全智賢搭檔朱智勛《智異山》前導公開　歡樂變驚悚..「陽陰交界」祕密是什麼

天心《俗女2》掀裙子「滿是家暴瘀青」　「決定離開他」鍾欣凌一聽抱緊：走！

驚悚畫面曝！剛上架最後一輛車　托運駕駛周圍巡視…遭輾車底命危

台中男為救3歲兒車陣中蛇行鑽縫　警見童鮮血直流鳴笛開道護送

3個月內無故狂報警67次！他喊：鄰居監聽我　下場曝光

與妻最後通話：迷路了！登山客白姑大山失聯3天　陳屍「極深山谷」

高雄1歲男嬰「頭、臉、四肢」多處瘀傷疑遭虐　母服藥雙雙送醫

方巾掩口鼻進超商遭店員勸阻　大叔爆粗口：恁娘卡好

詐團黑吃黑吞300萬！4惡煞衝商旅擄人討債　連孕婦都被押走

淡水流浪快餓死…李炳輝陷困頓！連千毅揪今晚直播：幫大哥招商

士林外匯車店家被開4槍　19歲槍手+2教唆犯落網...開槍原因曝

快訊／北市林森北路大樓火災！起火點在B6　緊急疏散住戶

《上流戰爭3》結局刪減片段他暗戀珍妮　網傻眼：加害者愛受害者？

營業時間躲角落偷睡覺　吃貨店員聽到「熟悉碰撞聲」秒抬頭張嘴

網友嘆北市店面沒救　內行人曝億級物件交易內幕

帕運選手為國爭光！醫檢查出田曉雯心肺功能差　她哀號：討厭跑步

足壇最會賺！C羅年收入34億勝梅西居冠　大巴黎3巨星全擠入前4

「蔡英文樂見各界討論大新竹合併」　林錫耀：她態度應是樂觀其成

「水果入菜」救釋迦、蓮霧　應曉薇議會上菜「蓮霧素炒飯」

陳時中爆氣嗆立委「不能講一句錯話？」　網傻：我們真的是民主國家嗎

蕭敬騰登百層高樓飆高音！　坐擁銀河星球美景...網看呆

農產品拚外銷　雲林14噸胡蘿蔔進軍新加坡今封櫃

「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備

社會熱門新聞

合歡山公路驚見藍衣女跳崖　驚險過程全都錄

G奶護理師遇到佛心房東　結局讓她超傻眼

豐原男3年來總遇到她挨告　法官看監視器還清白

辣模網紅與謝欣穎前任驚爆拉K　尿檢皆呈陽性

人妻吃小王！爽收愛馬仕、月戰摩鐵7次　還先告夫不戴套

「台科大小姐」投資虛擬幣挖礦　30歲生日隔天她選擇離世

工程師抖內D奶直播主120萬被甩　還要賠她50萬

新北家長會長睡人夫　開房被抓姦！正宮對決小三全直擊

即／天母托運貨車斜坡下滑！駕駛遭輾車底搶救中

被宣告死亡11年！「失憶女」中秋淚擁生母團圓

即／台中92歲翁打完第2劑AZ　發燒送醫不治

高雄中央公園「激情」大亂鬥！高雄屁孩為妹子強出頭開打

家長會長睡人夫！正宮拆保險套質問「會長夫」　真愛回應超傻眼

台74橋下火燒托運車　捲起恐怖「蕈狀雲」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

共同綁定爆BUG」　網湧唐鳳臉書：藝Fun券被取消

清華「最正」學生會長遭爆料　校友曝選舉黑幕

數位五倍券8大行動支付綁定優惠一次看

台積電開除7員工　公司證實：做出違背核心價值行為

三上悠亞「海量私密床照」外洩！掌鏡人爆是超帥男友

五倍券綁成功了！鄉民曝「1管道」超順暢

五倍券成功綁數位！他1原因「後悔了」

八部會加碼券總整理！抽籤方法一次看

最多再拿3988元！「8種加碼券」一圖全攻略

五倍券網站卡死！神人1解法「順利綁定了」

男偶像遭詐騙「銀行存款全被轉走」

合歡山公路驚見藍衣女跳崖　驚險過程全都錄

五倍券首日上午「63萬人數位綁定！」　好食券還有名額「手刀搶一波」

醫揭8個陽痿前兆！「OO變大」也中鏢　網崩潰：完蛋了

8部會加碼券懶人包　抽籤時間一次看

更多

最夯影音

更多
狗狗大戰豪豬！被爆插上百根刺　拳師犬慘變河豚...嘴裡也都尖刺

狗狗大戰豪豬！被爆插上百根刺　拳師犬慘變河豚...嘴裡也都尖刺
金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

鄧佳華終於脫單「交到女友了！」法拉利姐直播說溜嘴：他很犧牲

鄧佳華終於脫單「交到女友了！」法拉利姐直播說溜嘴：他很犧牲

三重烤肉「21人大亂鬥」1人濺血　42警到場鎮壓...記者拍攝遭攻擊

三重烤肉「21人大亂鬥」1人濺血　42警到場鎮壓...記者拍攝遭攻擊

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面