台中男為救3歲兒車陣中蛇行鑽縫　警見童鮮血直流鳴笛開道護送

記者白珈陽／台中報導

台中市民胡姓男子20日晚間8時許，開著車在三民路上不斷變換車道急速行駛，引起巡邏員警注意上前關切，經查，原來是胡男的3歲兒子頭部受傷，正鮮血直流，因愛子心切才會在情急之下高速駕車。警方了解情形後，立刻霸氣表示「跟我走！」一路開啟警報器與警示燈替胡男開道，迅速將其送往醫院，讓胡男的幼子及時獲得治療。

▲員警替胡男鳴笛開道，讓3歲幼子及時到院獲得治療。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中市第二警分局表示，永興派出所警員王梓豪20日晚間9時許，在三民路騎警用機車巡邏時，發現一輛黑色自小客車在車陣中不斷變換車道，以為該車是看到警察驚慌欲逃逸，立即在三民路與崇德路口將車攔查。未料車窗搖下後，發現車內胡姓駕駛一臉焦急慌張，向員警表示「小孩撞到頭，頭破掉了！」王員一看，車內果然有一名年約3歲的男童正以毛巾捂著頭部不斷哭泣，而毛巾上沾滿鮮血，畫面讓人看了驚心。

王員二話不說，對著胡男說「跟著我走！」隨即警用機車鳴放著警報器在前方開道，約2分鐘就順利抵達中國醫藥大學附設醫院急診室，經醫院對男童施予急救後傷勢已無大礙。胡男事後打電話至派出所向員警致謝，直呼他是兒子的救命恩人，王員安慰他「人平安就好」。

▲▼車窗搖下後，員警發現車內有受傷男童，立刻鳴笛開道。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中市第二警分局長陳家銘表示，同仁秉持同理心，在民眾有困難時能適時為民服務，並盡其所能給予關懷和協助，值得肯定，並呼籲民眾，遇有意外受傷情況，應立即撥打119請求協助送醫，才可以讓傷患迅速及安全獲得就醫。

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