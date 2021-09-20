正妹體驗輕航機慘遭飛行教官摸胸　法院判他拘役45天再賠12.9萬

▲輕航機飛行教官性騷體驗女乘客，判賠12萬多元。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

旺偉休閒航空俱樂部李姓負責人兼飛行教官，趁正妹女乘客上機體驗飛行，主動幫繫四點式安全帶時趁機伸狼爪摸胸，遭告性騷擾。法院判他拘役45日定讞，正妹再提民事損害賠償，台中高分院審結，判李男賠償12萬9438元。全案可上訴。

2019年2月某日上午，李姓飛行教官與徐姓機師接待體驗輕航機飛行的正妹小婷（化名）。小婷上機後，李男主動幫她繫綁機上四點式安全帶，竟趁機摸胸。小婷一邊用手推擋，一邊喝令「請你不要碰我，你跟我講就好」但李男卻以安全為由，仍繼續繫綁並摸胸。小婷因四下無人，擔心劇烈反抗後果不堪設想，當下忍住，下機後搭俱樂部的車去搭高鐵。事後去電俱樂部幹部反映遭性騷擾，並報警提告。

小婷法庭上說，她坐上機後，李男沒說就直接抓她的雙手高舉，拉安全帶後就碰她胸部。她當下「縮了、叫了、推打了」，但對方的手還一直來，即使她說不要碰我了，他還是依然故我。

李男否認犯行，李辯護律師還說，輕航機安全帶屬四點式，與一般汽車的不同，難度高。小婷首次搭輕航機，安全帶須由專業人士協助繫綁才安全。

但徐姓機師證稱， 當時有聽到小婷用稍微大聲音量說「你用嘴巴告訴我，我自己來綁」等。客人如果第一次體驗飛行，大多由飛行教官幫忙扣安全帶，但輕航機安全帶很容易繫綁，乘客可自行繫綁，如不熟悉，飛行教官以口頭或直接協助，等完成後再確認是否綁緊。過程不需要拉胸部附近的安全帶確認，以他來說，也會盡量不要與女客人有肢體碰觸。

俱樂部幹部也證實，當時聽到李男疑似性騷脫口說出「他怎麼又來了」。事後雖改口指李男「過度熱心」，但用詞時間和意思不相符，顯有維護被告意思，最後依性騷擾防治法判李男拘役45日。李男不服上訴，台中高分院駁回定讞。

小婷也向台中高分院提出刑事附帶民事損害賠償，她表示，遭性騷擾後出現急性壓力症候群、急性焦慮症與失眠、嚴重憂鬱症，長期就醫治療，醫療費29438元；她是接案工作者，工作性質多樣，包括不動產仲介、美容美甲、網路拍賣，也曾擔任公司負責人，並曾赴新加坡、中國大陸工作。每月收入雖不固定但足夠自足，並有餘裕出國。事件發生後，她有一段時間與人溝通有困難，所以有無法工作損害，以基本工資23800元計算，請求1個半月薪資損失35700元。

小婷還說，她遭不法侵害導致生活心生畏懼，產生焦慮、失眠等異常身心狀況。案發後密集前往身心診所就醫，精神壓力及痛苦非筆墨所能形容，請求給付50萬元精神慰撫金。

李男卻仍辯稱他沒有性騷小婷，還說自己有因噪音引起之雙側耳高屏神經性聽損，所以當下無法聽到她說「你用說的就好，我自己來」的話，並稱求償金額過高。

法官審理後認為，小婷沒有提出無法工作的事證，最後判李男應賠償12萬9438元。

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