　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

正妹體驗輕航機慘遭飛行教官摸胸　法院判他拘役45天再賠12.9萬

▲體育署優質運動遊程-空中運動體驗採訪，旺偉休閒航空俱樂部，搭乘輕航機飛航體驗，飛官徐尚偉。（圖／記者路皓惟攝）

▲輕航機飛行教官性騷體驗女乘客，判賠12萬多元。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

旺偉休閒航空俱樂部李姓負責人兼飛行教官，趁正妹女乘客上機體驗飛行，主動幫繫四點式安全帶時趁機伸狼爪摸胸，遭告性騷擾。法院判他拘役45日定讞，正妹再提民事損害賠償，台中高分院審結，判李男賠償12萬9438元。全案可上訴。

2019年2月某日上午，李姓飛行教官與徐姓機師接待體驗輕航機飛行的正妹小婷（化名）。小婷上機後，李男主動幫她繫綁機上四點式安全帶，竟趁機摸胸。小婷一邊用手推擋，一邊喝令「請你不要碰我，你跟我講就好」但李男卻以安全為由，仍繼續繫綁並摸胸。小婷因四下無人，擔心劇烈反抗後果不堪設想，當下忍住，下機後搭俱樂部的車去搭高鐵。事後去電俱樂部幹部反映遭性騷擾，並報警提告。

小婷法庭上說，她坐上機後，李男沒說就直接抓她的雙手高舉，拉安全帶後就碰她胸部。她當下「縮了、叫了、推打了」，但對方的手還一直來，即使她說不要碰我了，他還是依然故我。

李男否認犯行，李辯護律師還說，輕航機安全帶屬四點式，與一般汽車的不同，難度高。小婷首次搭輕航機，安全帶須由專業人士協助繫綁才安全。

但徐姓機師證稱， 當時有聽到小婷用稍微大聲音量說「你用嘴巴告訴我，我自己來綁」等。客人如果第一次體驗飛行，大多由飛行教官幫忙扣安全帶，但輕航機安全帶很容易繫綁，乘客可自行繫綁，如不熟悉，飛行教官以口頭或直接協助，等完成後再確認是否綁緊。過程不需要拉胸部附近的安全帶確認，以他來說，也會盡量不要與女客人有肢體碰觸。

俱樂部幹部也證實，當時聽到李男疑似性騷脫口說出「他怎麼又來了」。事後雖改口指李男「過度熱心」，但用詞時間和意思不相符，顯有維護被告意思，最後依性騷擾防治法判李男拘役45日。李男不服上訴，台中高分院駁回定讞。

小婷也向台中高分院提出刑事附帶民事損害賠償，她表示，遭性騷擾後出現急性壓力症候群、急性焦慮症與失眠、嚴重憂鬱症，長期就醫治療，醫療費29438元；她是接案工作者，工作性質多樣，包括不動產仲介、美容美甲、網路拍賣，也曾擔任公司負責人，並曾赴新加坡、中國大陸工作。每月收入雖不固定但足夠自足，並有餘裕出國。事件發生後，她有一段時間與人溝通有困難，所以有無法工作損害，以基本工資23800元計算，請求1個半月薪資損失35700元。

小婷還說，她遭不法侵害導致生活心生畏懼，產生焦慮、失眠等異常身心狀況。案發後密集前往身心診所就醫，精神壓力及痛苦非筆墨所能形容，請求給付50萬元精神慰撫金。

李男卻仍辯稱他沒有性騷小婷，還說自己有因噪音引起之雙側耳高屏神經性聽損，所以當下無法聽到她說「你用說的就好，我自己來」的話，並稱求償金額過高。

法官審理後認為，小婷沒有提出無法工作的事證，最後判李男應賠償12萬9438元。

【更多新聞】

獨／洗錢拿督莊周文爽過中秋！法院給交保大禮　檢3度抗告都失敗

獨／前女友來要債　渣男賴帳摸胸！警驗出DNA還強辯是噴到口

「身上太多錢父母會下地獄」　孝女聽禪寺住持一句話被騙2311萬

ET快訊
家屬「瞻仰遺容」還燒錯人！　孝子怒提告：連骨都沒得撿
新北示警「8處熱點」暫勿前往！　九份老街在列
快訊／侯友宜：新北「強化二級警戒」延至9月23日
限691人卻擠進3500人！高美溼地驚現「人型蜈蚣」
LIVE／新北連4天+0！　侯友宜最新說明
驚悚畫面！千萬超跑撞飛「迴轉機車」　碎片噴滿地
柯文哲預測「11月疫情恐爆發」　陳時中回應了
快訊／染Delta桃勤女「397名接觸者」採檢出爐
26歲研究生打高端後昏迷「有血栓」！指揮中心回應
新北幼兒園群聚33人！陳時中曝結案時間點

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

火化燒錯遺體！中壢殯葬業者出大包　孝子提告了：連骨都沒得撿

930公車摸臀狼曝光！2度強襲女學生誆撿悠遊卡　勇司機追捕摔傷

男衝超商買點數交女網友　手機Whoscall提醒「高風險可疑號碼」

撞擊畫面曝！白牌車酒駕竟載客直衝石墩　恐怖酒測值如殺人機器

老婦騎17年機車購物　離開10分鐘突自燃燒到僅剩骨架

驚悚畫面曝！千萬超跑攔腰撞「違規迴轉機車」　碎片噴飛一地　

百萬敞篷跑車北宜過彎跨雙黃線　撞飛紅牌重機騎士2人送醫

正妹體驗輕航機慘遭飛行教官摸胸　法院判他拘役45天再賠12.9萬

借住家中同睡一床！女志工強摸12歲少女　還問：都濕了幹嘛狡辯

爭產爆家庭失和！鬱男爬百齡橋護欄輕生　勇警奮力抱下救命

機車停路邊讓人下車「遭檢舉併排」 騎士吞500塊罰單！民怨：會申訴

運動+清潔！擦地用抹布健身　美女教練創意4分鐘居家訓練

她躺棺材、蓋上白布「體驗死亡」 爆淚放下仇恨：人最終都是骨灰

南部的驕傲！鍋燒意麵療癒製程　熱油淋浴「麵體胖起來」網超愛

台南4機車躲馬路樹蔭下等紅燈　後方騎士按喇叭提醒遭三寶無視

掃地掃一半...掃把離奇失蹤了！　健忘叔「驚慌狂找」往左一看笑翻

蜈蚣陣+送葬佛祖車慶分局長調職　主謀2天就被逮...挑釁動機曝光！

嘉義巷子口見「不要再撞了」看板　牆壁慘烈戰績讓她爆出魔性笑聲

怕曬？阿姨「機車丟待轉格」人不見 包緊緊騎樓躲太陽...超狂陰影魔人

高瀚宇模仿言承旭「淡定語氣」超傳神！　陳小春也中槍...「謎之表達能力」滿頭問號XD

火化燒錯遺體！中壢殯葬業者出大包　孝子提告了：連骨都沒得撿

930公車摸臀狼曝光！2度強襲女學生誆撿悠遊卡　勇司機追捕摔傷

男衝超商買點數交女網友　手機Whoscall提醒「高風險可疑號碼」

撞擊畫面曝！白牌車酒駕竟載客直衝石墩　恐怖酒測值如殺人機器

老婦騎17年機車購物　離開10分鐘突自燃燒到僅剩骨架

驚悚畫面曝！千萬超跑攔腰撞「違規迴轉機車」　碎片噴飛一地　

百萬敞篷跑車北宜過彎跨雙黃線　撞飛紅牌重機騎士2人送醫

正妹體驗輕航機慘遭飛行教官摸胸　法院判他拘役45天再賠12.9萬

借住家中同睡一床！女志工強摸12歲少女　還問：都濕了幹嘛狡辯

爭產爆家庭失和！鬱男爬百齡橋護欄輕生　勇警奮力抱下救命

拉杜卡努回應「被叫英國楊丞琳」　網球甜心看台灣偶像劇練中文

中角灣衝浪中心遊客爆量！人車管制中　新北5處不建議前往

快訊／釋迦、蓮霧禁銷重傷農民　侯友宜喊話中央：別老依賴單一市場

這群人木星半夜「雙眼突腫脹變形」！哭訴背後原因…友急勸：快就醫

吳念庭開轟西武勝歐力士　賽後站上英雄台：相信自己

「超人鸚鵡」散步累癱倒懷睡翻　媽傻眼：你只是站著耶

化妝只需要一根「棉花棒」！5技巧從眼線、染唇到痘痘遮瑕都搞定

快卸載！Windows 10更新又出包 　影印不成恐「藍白當機」

鄰居馬拉松烤肉「吵鬧10hrs」他失眠暴氣：隔天還要上班！網喊檢舉

6成人員打1劑可辦展場活動！專家憂「保護力才3成」提2防疫關鍵

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

社會熱門新聞

媽被同居人打！19歲兒撂10人亂砍落網

女拒山友追求報警　回家見他成焦屍　

「我爸遺體被別人推去火化」中壢殯儀館大烏龍

即／國一3車連環撞　車陣回堵5公里　

新北別墅「父女乾屍」坐沙發　房子被斷水電2個月

葬儀社「燒錯遺體」！長子怒：難怪連擲6笑杯

姊託夢「殯儀館找我」　妹妹中秋前夕領回遺骸

麻將桌上一通電話　台中貴婦淪人肉ATM！7天後才回到家

快訊／嘉義派出所前2車對撞！13歲女童拋飛慘死

誇張！高美濕地湧3500人擠爆木棧道　

15歲國中生講義氣　遭水泥灌頂活活淹死

新莊菜鳥警自撞2人傷　警車翻肚慘成廢鐵

父女陳屍沙發成乾屍　家遭斷水斷電

即／墾丁失蹤英籍男泳客找到了躺民宿睡覺

更多熱門

相關新聞

女移民官控遭襲胸「自爆人工奶」　男主管拔官

女移民官控遭襲胸「自爆人工奶」　男主管拔官

移民署中部地區陳姓主管6年前和新進女部屬交往，曾1次約到網咖看電影之後雙方鬧決裂；女部屬指控陳在看片時摸、吻胸部涉嫌性騷擾，陳喊冤稱，強調曾問過女方意願，女方還說「胸部是人工的，比較硬」台北地院調查現場包廂門只是一塊布簾，女方仍看完電影而未呼救逃離，不排除因事後發現陳離過婚，覺得感情受騙而提告，判陳無罪

名醫約女患者進防火巷　加line偷抱還捏屁股

名醫約女患者進防火巷　加line偷抱還捏屁股

女移民官控主管男友襲胸　看片「手游」她自爆人工奶

女移民官控主管男友襲胸　看片「手游」她自爆人工奶

載實習妹工作！禮儀公司老闆狂摸她大腿

載實習妹工作！禮儀公司老闆狂摸她大腿

被控摸腳踝性騷　碩士男師逆轉改判無罪

被控摸腳踝性騷　碩士男師逆轉改判無罪

關鍵字：

輕航機教官旺偉性騷擾民事

讀者迴響

熱門新聞

鄧佳華直播「激吻法拉利姐」！26秒震撼畫面曝光

燒肉店員狂問「要不要換網」？　暗黑內幕曝

第九輪BNT「今上午10時起開放預約」

美女吃播主「嘴角全爛、牙發黑」！為錢催吐下場曝

郵差送包裹找「林萬金」媽尷尬

「這檔」連10漲　2達人建議抱緊它

媽被同居人打！19歲兒撂10人亂砍落網

墾丁大街8千人擠爆！網目睹破口：看到四級的光

女拒山友追求報警　回家見他成焦屍　

五倍券選數位還紙本？　達人推「台灣Pay」：無腦拿回饋

SOD是真的！「奧運奪牌希望」美女泳將轉戰AV界

獨／鄧佳華喊話「打拳贏了嫁給我」琳妲回應了

中秋防疫 台中騎樓巡查隊查獲4件違規烤肉

直擊吳宗憲兒帶女友回家過夜！

直播主「271萬抽天堂M」結果烙賽　遊戲橘子火速自改機率公告

更多

最夯影音

更多
機車停路邊讓人下車「遭檢舉併排」 騎士吞500塊罰單！民怨：會申訴

機車停路邊讓人下車「遭檢舉併排」 騎士吞500塊罰單！民怨：會申訴
運動+清潔！擦地用抹布健身　美女教練創意4分鐘居家訓練

運動+清潔！擦地用抹布健身　美女教練創意4分鐘居家訓練

她躺棺材、蓋上白布「體驗死亡」 爆淚放下仇恨：人最終都是骨灰

她躺棺材、蓋上白布「體驗死亡」 爆淚放下仇恨：人最終都是骨灰

南部的驕傲！鍋燒意麵療癒製程　熱油淋浴「麵體胖起來」網超愛

南部的驕傲！鍋燒意麵療癒製程　熱油淋浴「麵體胖起來」網超愛

台南4機車躲馬路樹蔭下等紅燈　後方騎士按喇叭提醒遭三寶無視

台南4機車躲馬路樹蔭下等紅燈　後方騎士按喇叭提醒遭三寶無視

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面