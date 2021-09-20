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社會 社會焦點 保障人權

930公車摸臀狼曝光！2度強襲女學生誆撿悠遊卡　勇司機追捕摔傷

記者陳以昇／新北報導

新北市新店區一名女學生日前搭公車要去補習，路途中一名男子竟從座椅縫隙，伸出鹹豬手撫摸女學生臀部，嚇得她向司機反應，男子辯稱在撿悠遊卡，不小心觸碰，就在司機打電話報警時，按下開門鈕逃逸，司機奮勇追上，不慎跌倒受傷，警方獲報已積極調閱監視器偵辦中。

▲▼光頭司機打電話報警，男子要跳車逃，監視器拍下男子身影 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲光頭司機打電話報警，涉嫌性騷男子站在旁邊 。（圖／記者陳以昇翻攝）

17日下午5時許，一名女學生搭乘新店客運930號公車要去補習，途中遭到一名陌生男子從座椅縫隙伸手觸摸臀部，女學生大聲制止「為什麼摸我屁股」，男子辯稱彎腰撿悠遊卡，不小心碰到，女學生立刻向公車司機反應被性騷擾。

▼男子要跳車逃，司機抓他背包 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼光頭司機打電話報警，男子要跳車逃，監視器拍下男子身影 。（圖／記者陳以昇翻攝）

41歲的公車司機馬上打電話報警，男子假意配合，要等警察到場，突然出其不意伸手按下公車開門鈕衝出逃逸，司機不加思索立刻追上前，雖然抓住男子背包，但仍被掙脫甩開，自己還踉蹌跌倒，造成手腳擦挫傷。

警方獲報趕抵，男子已經逃逸，留著大光頭、身材壯碩的司機表示，男子當天從板橋火車站上車，行經多站直至新店捷運七張站，男子都沒有下車，行徑相當詭異。警方目前已調閱公車內監視器及附近路口監視器逃逸畫面，初步掌握犯嫌特徵，將儘速帶案偵辦。

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▼光頭司機（左）追上時踉蹌跌倒 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼光頭司機（左）追上時踉蹌跌倒 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼監視器拍下性騷男子身影 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼光頭司機打電話報警，男子要跳車逃，監視器拍下男子身影 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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