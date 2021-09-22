台北通當機議員要求負責　柯文哲嗆：我怎麼處理部下蘇貞昌就怎麼處理

▲台北市長柯文哲赴市議會備詢。（圖／記者袁茵攝）



記者陳家祥／台北報導

五倍券22日開放數位綁定，還不到早上9時整，官網就呈現當機狀態，使台北市長柯文哲直言「落氣」（意指出糗）。但北市府的「台北通」，稍早也出現當機的狀況，連柯要掃描進市議會時，都因為APP故障而等了一下。面對議員質疑，柯表示，回去一定會處理；他還嗆聲，「怎麼處理我的部下，蘇貞昌就怎麼處理他的部下，這樣可不可以？」

台北市長柯文哲22日赴市議會報告年度追加減預算，並備質詢。議員簡舒培問到，進議會時在門口掃台北通實名制有狀況？柯表示，因為早上為了領coupon券，有重新下載，還沒跑完，後來因為一直被叫來叫去，還沒把台北通重新更新一次。

簡舒培接著酸，連台北市長掃進市議會，到現在還沒掃完？現在多少人在台北通要領熊好券還領不到？還稱剛剛助理也還在問，什麼時候才可以領到，「要問市長，有時間嘴中央，到現在拿台北通領不進去？誰負責？」

簡舒培指出，現在你接受備詢的時候還不能登入、不能領，中央五倍券的事情蘇貞昌應該要負責，台北市熊好券的事情柯文哲要負責，「台北通登入的人才幾萬人，同一時間登入就會擠爆，你在修理中央應該要先想想，有沒有可能那四支指頭指著自己？」簡說，不是要你回去修理資訊局長。

對此，柯文哲說，「我回去會處理，放心好了，以我的個性回去一定翻天覆地，我一定會查、要debug」。柯強調，議員講的一定會處理；柯還嗆聲，「我怎麼處理我的部下，蘇貞昌就怎麼處理他的部下，這樣可不可以？看你敢不敢？大家同樣負責」。柯還說，回去每個人都要給我專案報告。