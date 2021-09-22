　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

釋迦、蓮霧遭禁！柯文哲預告「之後還有」：中國政策僵化、不知應變

記者袁茵／台北報導

中國大陸海關總署19日通知我方，因釋迦、蓮霧檢出有害生物，20日起禁止輸入，農委會主委陳吉仲痛批不符合國際規範，揚言向WTO提訴訟。被問到是否願意替台灣農民發聲、嚴厲譴責中國？台北市長柯文哲批評，中國政策非常僵化、不知道應變，根本就是沒有用的動作，對改善兩岸關係一點好處都沒有。

柯文哲22日下午赴台北市議會備詢。台北市議員江志銘表示，針對中國禁止台灣水果進口，總統蔡英文第一時間就譴責中國違反國際貿易原則；而宣稱要選2024年總統的柯文哲，願不願意在這裡為台灣利益發聲，同樣對中國予以嚴厲譴責？

柯文哲回應，「對付中國，還是要務實啦！」中國禁台3種水果，可是台灣禁中國600多個水果，且釋迦是小事，最可怕的是中國佔了台灣出口總額43％。

江志銘提及，這次中國禁台水果，明顯是用政治打壓台灣農業、以政逼農，且有些釋迦甚至還沒到產期。柯文哲表示，與中國對抗，「還是要準備好，我倒是覺得風險管理要注意，後面還有！後面還有⋯」

被問到身為要選2024年總統的候選者，是否願意為台灣農民發聲、譴責中國？柯文哲強調，「正確講不是譴責，是批評中國。我批評的是，中國對台政策非常僵化、不知道應變，而且根本沒有用。」不過中國對台灣的輿情搜集超乎大家想像，中國應該是曉得的，也代表中國指揮系統僵化。

江志銘質疑，柯文哲仍然不願意嚴厲譴責中國。柯文哲說，「不是說不願意譴責，正確講法是批評他們（中國）政策非常僵化、不知道應變，根本就是沒有用的動作，對兩邊關係改善一點好處都沒有。」

▼台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲出席市議會施政報告與備詢。（圖／記者林敬旻攝）

►3分鐘「梳出」空氣感直髮

ET快訊
王菲中秋表演　謝霆鋒全程無表情！鄧超「吃瓜眼神」成亮點
離婚後改娶前妻妹「3人同居」！人夫不准她交新歡　結局悲劇了
快訊／鴻準宣布入股台康！斥資25億元
她敷好市多面膜「秒變佛祖」　老公笑炸！網求買：法力無邊
社區健身驚見本土劇男神　「粒粒分明」網：直接流口水
小彬彬轉行了！　「營收每月破百萬」驚呆全場
禁釋迦蓮霧「政治打壓」？　國台辦最新回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

議員發現桃市府有大筆新進帳　建議普發現金再為市民買疫苗

台灣莫德納「到貨率」高於韓國？　高虹安「揪疑點」打臉陳時中

台灣疫苗覆蓋率低　陳時中：第2劑打得少但疫情控制得好

美國新入境政策對官員影響小　賴士葆：官員打高端比例只有3.2％

台灣疫苗覆蓋率放牛班　蘇貞昌：以色列打2劑1天7000人確診

F-5戰機儀表板傳失效迫降　空軍司令部駁斥：子虛烏有

釋迦、蓮霧遭禁！柯文哲預告「之後還有」：中國政策僵化、不知應變

監察院：「3+11」案刻正調查中　相關資料從未對外宣洩

北市、桃園五倍券加碼不限市民　王鴻薇嗆：想選總統都這麼大方？

他仿效朱學恒送花籃給高虹安　16字要她反省唱塔綠班之歌

狗狗大戰豪豬！被爆插上百根刺　拳師犬慘變河豚...嘴裡也都尖刺

金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

鄧佳華終於脫單「交到女友了！」法拉利姐直播說溜嘴：他很犧牲

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

三重烤肉「21人大亂鬥」1人濺血　42警到場鎮壓...記者拍攝遭攻擊

準爸爸載懷孕女友「自撞電桿亡」　車體撞爛全毀...1家3口天人永隔

千萬超跑攔腰撞「違規迴轉機車」下秒車頭凹陷...零件碎片全噴飛！

天心《俗女2》掀裙子「滿是家暴瘀青」　「決定離開他」鍾欣凌一聽抱緊：走！

全智賢搭檔朱智勛《智異山》前導公開　歡樂變驚悚..「陽陰交界」祕密是什麼

狂！周杰倫巴黎觀戰梅西球場突播《Mojito》　昆凌嗨翻跳舞…《周遊記2》超大咖嘉賓曝光

議員發現桃市府有大筆新進帳　建議普發現金再為市民買疫苗

台灣莫德納「到貨率」高於韓國？　高虹安「揪疑點」打臉陳時中

台灣疫苗覆蓋率低　陳時中：第2劑打得少但疫情控制得好

美國新入境政策對官員影響小　賴士葆：官員打高端比例只有3.2％

台灣疫苗覆蓋率放牛班　蘇貞昌：以色列打2劑1天7000人確診

F-5戰機儀表板傳失效迫降　空軍司令部駁斥：子虛烏有

釋迦、蓮霧遭禁！柯文哲預告「之後還有」：中國政策僵化、不知應變

監察院：「3+11」案刻正調查中　相關資料從未對外宣洩

北市、桃園五倍券加碼不限市民　王鴻薇嗆：想選總統都這麼大方？

他仿效朱學恒送花籃給高虹安　16字要她反省唱塔綠班之歌

台南市勞工局宣導短片發表　求職防騙代言人郭泓志出席

中秋節聚餐酒後還騎機車上路　 一吹爆表最重可關2年罰20萬

夫妻吵架不能做的3件事情　冷戰、翻舊帳都是最爛的方式

台南七股海鮮節9／25登場！這2天「免費摸文蛤」　即日起線上報名

桃園第一波2251名學生接種BNT　19人暈針不適百人請疫苗假

富邦李宗賢要當爸爸隊友學驚喜表情　好友曹佑寧要當乾爹

「高跟鞋就是洪育萱」！　天心看《俗女2》受不了：好想揍她

台灣第一本「準爸爸手冊」拚明年推出！國健署曝規劃方向

方文琳中秋連假「斷食72小時」：真服了自己！　曝0進食身體變化

讓天空更藍！台東響應國際無車日　推綠能交通嚴抓空汚柴油車

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

政治熱門新聞

北市「熊好券」今開放登記！10月8日抽獎

400萬份「500元好食券」再加碼？　經濟部回應

9點開搶！北市加碼「5000元大禮包」

快訊／韓國瑜表態挺朱立倫！　派李四川進駐「藍軍大智庫」

快訊／陳時中：BNT採購沒有意識形態　「是去年沒人敢買」

打高端11月起無法入境美國？　陳時中：需要去溝通

柯文哲視察校園打BNT　納悶：瓶裝怎會簡體字？

快訊／五倍券官網卡爆！　經濟部喊話：慢慢來不要急

快訊／數位五倍劵開搶當機！　首頁出現亂碼「滚」

高嘉瑜要打疫苗官員站起來...蘇貞昌狂擋　他認了已打2劑莫德納

LIVE／北市熊好券來了　3步驟申請

快訊／今登記五倍券？　蘇貞昌：都在立法院沒時間

美國恐不認可高端　學者：政府害國人國際旅行受限

五倍券官網來了！唐鳳今宣布「5000.gov.tw」正式頁面

更多熱門

相關新聞

北市、桃園五倍券加碼不限市民　王鴻薇嗆：想選總統都這麼大方？

北市、桃園五倍券加碼不限市民　王鴻薇嗆：想選總統都這麼大方？

台北市政府22日公布，透過「台北通」APP推出「熊好券」額外優惠，邀請全台民眾可以一同來台北消費，對此，台北市議員王鴻薇表示，全台灣只有台北跟桃園的五倍券加碼優惠不限當地市民使用，「是不是想選總統都這麼大方？」

北市28億預算還沒決定買哪種品牌疫苗　游淑慧：以為是去超商買？

北市28億預算還沒決定買哪種品牌疫苗　游淑慧：以為是去超商買？

黃偉哲：台南力挺蓮霧、釋迦

黃偉哲：台南力挺蓮霧、釋迦

救釋迦、蓮霧　應曉薇議會上菜「蓮霧素炒飯」

救釋迦、蓮霧　應曉薇議會上菜「蓮霧素炒飯」

代表隊團服改「北」字是為市長宣傳？　柯文哲：我不會做這麼難看的

代表隊團服改「北」字是為市長宣傳？　柯文哲：我不會做這麼難看的

關鍵字：

北市台北市台北市政府台北市議會柯文哲釋迦蓮霧水果中國

讀者迴響

熱門新聞

共同綁定爆BUG」　網湧唐鳳臉書：藝Fun券被取消

清華「最正」學生會長遭爆料　校友曝選舉黑幕

動滋券今年不能買「這類物品」！　鄉民後悔炸：勾了才發現

數位五倍券8大行動支付綁定優惠一次看

五倍券成功綁數位！他1原因「後悔了」

台積電開除7員工　公司證實：做出違背核心價值行為

三上悠亞「海量私密床照」外洩！掌鏡人爆是超帥男友

五倍券綁成功了！鄉民曝「1管道」超順暢

最多再拿3988元！「8種加碼券」一圖全攻略

八部會加碼券總整理！抽籤方法一次看

連千毅正宮難得火辣現身！

五倍券網站卡死！神人1解法「順利綁定了」

男偶像遭詐騙「銀行存款全被轉走」

五倍券首日上午「63萬人數位綁定！」　好食券還有名額「手刀搶一波」

北市「熊好券」今開放登記！10月8日抽獎

更多

最夯影音

更多
狗狗大戰豪豬！被爆插上百根刺　拳師犬慘變河豚...嘴裡也都尖刺

狗狗大戰豪豬！被爆插上百根刺　拳師犬慘變河豚...嘴裡也都尖刺
金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

鄧佳華終於脫單「交到女友了！」法拉利姐直播說溜嘴：他很犧牲

鄧佳華終於脫單「交到女友了！」法拉利姐直播說溜嘴：他很犧牲

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

三重烤肉「21人大亂鬥」1人濺血　42警到場鎮壓...記者拍攝遭攻擊

三重烤肉「21人大亂鬥」1人濺血　42警到場鎮壓...記者拍攝遭攻擊

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面