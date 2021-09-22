釋迦、蓮霧遭禁！柯文哲預告「之後還有」：中國政策僵化、不知應變

記者袁茵／台北報導

中國大陸海關總署19日通知我方，因釋迦、蓮霧檢出有害生物，20日起禁止輸入，農委會主委陳吉仲痛批不符合國際規範，揚言向WTO提訴訟。被問到是否願意替台灣農民發聲、嚴厲譴責中國？台北市長柯文哲批評，中國政策非常僵化、不知道應變，根本就是沒有用的動作，對改善兩岸關係一點好處都沒有。

柯文哲22日下午赴台北市議會備詢。台北市議員江志銘表示，針對中國禁止台灣水果進口，總統蔡英文第一時間就譴責中國違反國際貿易原則；而宣稱要選2024年總統的柯文哲，願不願意在這裡為台灣利益發聲，同樣對中國予以嚴厲譴責？

柯文哲回應，「對付中國，還是要務實啦！」中國禁台3種水果，可是台灣禁中國600多個水果，且釋迦是小事，最可怕的是中國佔了台灣出口總額43％。

江志銘提及，這次中國禁台水果，明顯是用政治打壓台灣農業、以政逼農，且有些釋迦甚至還沒到產期。柯文哲表示，與中國對抗，「還是要準備好，我倒是覺得風險管理要注意，後面還有！後面還有⋯」

被問到身為要選2024年總統的候選者，是否願意為台灣農民發聲、譴責中國？柯文哲強調，「正確講不是譴責，是批評中國。我批評的是，中國對台政策非常僵化、不知道應變，而且根本沒有用。」不過中國對台灣的輿情搜集超乎大家想像，中國應該是曉得的，也代表中國指揮系統僵化。

江志銘質疑，柯文哲仍然不願意嚴厲譴責中國。柯文哲說，「不是說不願意譴責，正確講法是批評他們（中國）政策非常僵化、不知道應變，根本就是沒有用的動作，對兩邊關係改善一點好處都沒有。」

▼台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）