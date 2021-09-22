陳椒華嗆聲誰主持3+11決策會議　陳時中：我都不能講錯一句話？

▲時代力量立委陳椒華。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量立委陳椒華22日批評，指揮中心放寬3+11造成疫情破口，至今卻未見相關會議紀錄，指揮中陳時中還曾經聲稱，決策會議是由副指揮官陳宗彥主持。對此，陳時中不滿回應，「我就承認我講錯了，我都不能講錯一句話」，而且自己沒有要掩蓋什麼。

行政院長蘇貞昌22日上午率領相關部會首長，赴立法院就「新冠疫苗接種、整備、受害救濟」等相關事宜進行專案報告，並備質詢。陳椒華質詢時提及，前副總統陳建仁在6月8日曾說，放寬3+11的政策需要檢討，如果沒有科學佐證，就很容易產生破口，詢問蘇貞昌是否認同。

蘇貞昌表示，政府從整個防疫以來，任何事情都隨時在檢討，對於整個3+11的決策過程，上個禮拜已經完整向立法院提出報告，他認為每一個防疫作為都應該以科學、專業的角度看待，而不是政治上的口水。

▲行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）



陳椒華再指，台大兒童醫院院長黃立民日前認為，華航事件、萬華群聚兩者沒有關聯，屬於平行事件、並非同一個傳播練，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳卻在5月17日聲稱，華航、諾富特、蘆洲獅子王、萬華群聚不是平行傳播練，屬於同一個基因序列，認為是大型群聚事件。

對此，蘇貞昌則說，這些都是專業的名詞，自己不是這方面的專家，而行政院送給立法院的報告，都已經寫得很完整。

陳時中說明，如果要把每一個疫情，都拉到時間點來看，「都是一個大型的傳播」，不同的感染源有不同的基因，尤其在這段時間裡面，每一個事件都是類似的基因，「但是要把它從3+11或諾富特傳出去，我們不承認」，指揮中心認為整體是一個大型傳播，裡面有多條傳播練在進行。

陳椒華質疑，決策3+11的會議是由誰主持，會議紀錄到現在都沒有看到，有誰參加會議也不知道，陳時中日前聲稱會議是由陳宗彥主持，隨後又改口是在外面討論，「現在確認是你主持的」。

陳時中強調，這個他已經講過非常多次了，「會議那天我在立法院確實說錯話」，因為陳宗彥是邊境組的組長，而且自己在第二天就已經澄清過了，「我們沒有辦法憑空製造一個會議紀錄出來，那時候沒有紀錄就是沒有紀錄，再問一百遍也是沒有」。

陳時中說明，決策的過程就是大家向他面報，他在了解之後再做決定、跟外界報告，那時候就是沒有做會議紀錄，「我們多少會議是沒有做會議記錄的」。

陳時中也說，「我就承認我講錯了，我都不能講錯一句話」，而且自己沒有要掩蓋什麼，因為陳宗彥就是邊境組的組長，相關會議一向都是由他主持，「所以我第一個反應認為這事情跟他有關，應該是他來開會，我本來從來就不想掩蓋什麼」。