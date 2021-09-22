快訊／陳時中：BNT採購沒有意識形態　「是去年沒人敢買」

▲衛福部長陳時中重申疫苗採購沒有意識形態。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣疫苗覆蓋率低於他國，頻遭在野黨質疑，台灣民眾黨立委賴香伶22日在立法院質詢時批，到貨的疫苗近半數來自捐贈，政府在疫苗採購恐有意識形態；衛福部長陳時中反擊說，去年沒人敢買BNT疫苗，政府絕對沒有意識形態。行政院長蘇貞昌則允諾，疫苗到貨後將公佈採購細節，「沒有任何秘密」。

立院今天續邀蘇貞昌提出新冠疫苗接種、整備、受害救濟等相關事宜專案報告並備質詢。

賴香伶會中指出，台灣的疫苗採購近半數仰賴捐贈，何來政府說的「超前部署」？批評疫苗採購細節「至始至終都是保密，沒有解密的可能」；陳時中回應，合約不會是永遠保密，是這個階段需要保密，但待預算執行完畢、疫苗抵台後，可以公布的會公布。

陳時中說，各個疫苗採購合約規範不同，均有5到10年不等的保密要求，至於司法調查或者監察院、立法院要求調查，「一定時間內如果他們同意，我們就可以來」，只要疫苗資訊調閱不妨礙疫苗入台，政府都願意提供。

蘇貞昌說，現在全世界都在搶疫苗，疫苗採購也在進行中，明後年都要買，政府希望疫苗可以進來，不希望有違約之虞，「最後都會完整的給貴院（立法院）看，這沒有任何秘密」。

另對於疫苗採購時程頻遭質疑，陳時中回應，「在購買疫苗上面，事實上是沒有慢」，去年東洋公司要賣政府3千萬劑，但是商業談判沒有成功，去年8、9月也沒有人敢去買BNT疫苗，「現在敢買，去年你敢不敢買？」

陳時中直言，現在敢買BNT疫苗，是因為它已經上市，各方面數據均達到效果，疫苗採購應該分散風險，「當時絕對沒有意識形態，東洋哪有什麼意識形態？」

賴香伶追問，陳時中曾說台灣代工國際疫苗還在洽談，現在有沒有新進度？陳回「還在談」；賴質疑有沒有機會？陳稱「不敢講」；賴再問是哪個品牌？陳又指「不能說」。賴香伶聞言怒轟，國人知的權利完全被陳時中壟斷。

▲行政院長蘇貞昌（左）、衛福部長陳時中（右）。（圖／記者屠惠剛攝）