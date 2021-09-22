台灣打疫苗死亡通報率偏高？　陳時中曝2個關鍵原因

▲衛福部長陳時中備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

依據官方統計資料，台灣截至9月19日，接種疫苗後不良事件及通報死亡數為786人。衛福部長陳時中22日在立法院備詢時說明，這是因為台灣死亡通報時間抓得比他國寬，且最初施打AZ疫苗為高齡族群，將由法醫進行死因鑑定後，由專家審議小組判定死因是否與打疫苗有關，「現在只要是無法排除相關，就列入補償範圍」。

立院今天續邀行政院長蘇貞昌提出新冠疫苗接種、整備、受害救濟等相關事宜專案報告並備質詢。蘇貞昌在書面報告表示，截至今年9月19日，國內疫苗接種數超過1300萬劑，其中不良事件通報約7400多件，其中通報死亡達786件，目前申請救濟案件已收案830件。

國民黨立委吳怡玎今天在質詢時問及，為什麼台灣死亡通報率偏高？陳時中解釋，台灣對死亡率通報「抓得比較寬」，很多國家對於施打疫苗後死亡有規定1、2個月的時間點，但台灣沒有設定截止時間點，將80、90天都列入死亡通報，這是為了讓更多樣態進來，更進一步了解疫苗效果和不良反應。

陳時中說，台灣施打AZ疫苗不良反應通報偏高，是因為最一開始施打AZ疫苗是高齡族群，時序上有死亡的因果關係在；現在不良反應與施打疫苗的關聯是「未完成判定」，法醫可以透過解剖作死因鑑定，之後再將該鑑定結果交由審議小組來判定，看其死因是否與施打疫苗相關。

陳時中並指，如果審查委員覺得有必要搜集進一步資料，會跟法醫研究所討論。吳怡玎追問，若那時大體已經火化了怎麼辦？陳時中直言，一步一步來，不能說不火化、把大體病源全部割下來，「現在只要是無法排除相關，就列入補償範圍」。

陳時中補充，政府不會隱瞞任何事情，但抗體的檢驗是一門學問，他怕大家解讀錯誤，因此，今天早上指揮中心已訂定指引，要幫助作檢驗的人能夠更了解數據，也責成醫療機構必須將這些數據解釋清楚，「公開之外，它也要能夠有正確的解讀。」

▲行政院長蘇貞昌（左）、衛福部長陳時中（右）。（圖／記者屠惠剛攝）