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打疫苗後「是不是暈針」秒知！重症醫：有1種很要命　判斷方法看這

▲▼BNT全台第一針打了！桃園女高中生露手臂　神情超淡定。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲5縣市高中生今日開打BNT疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

今（22）日全台5縣市高中生搶先開打BNT，美國先前有研究指出，學生打完疫苗暈針機率高，中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳也表示，暈針的確較常出現在集體施打，因排隊等候，看前面人打，心裡自然產生壓力。究竟該如何辨別是暈針還是過敏性休克，重症科醫師黃軒指出，兩者天壤差別，可從6處判斷，後者更暗藏致命危機。

重症科醫師黃軒引述研究報告指出，「年紀越輕越容易暈針」，病人表述害怕針頭的機率為6～8歲為68%、9～12歲有65%、13～17歲有51%。另一篇研究則顯示18歲青少年有11%暈針機率；另外也有研究人員發現，青少年有20～50%暈針機率，青年人暈針機率為20～30%，成年人則是16%。

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黃軒指出，所有研究皆顯示年紀越小越害怕打針，而BNT疫苗開始在學生族群施打，也許在明年也會讓5歲幼童接種，希望家長們別太憂慮，畢竟其為防止重症、死亡的最佳防疫工具。

▲女學生暈針。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園一名女學生打完疫苗疑似暈針坐上輪椅。（圖／記者沈繼昌攝）

提到打針後最常見的2個反應，黃軒解釋分別為「迷走神經反應（暈針）及過敏反應（休克）」，前者無大礙，後者很要命。他也分享6大觀察方式：

1.時間點
－暈針：針一打下去當場感覺到暈針；或是注射後休息，在5分鐘內忽然暈倒。
－過敏性休克：通常發生在接種疫苗後5～30分鐘後發生，只要超過5～10分鐘後的休息後突有症狀，醫療人員都會非常注意，因為休克若處置不當，「會很快死亡於現場」。

2.全身性症狀
－暈針：打完針立即告知忽冷忽熱受不了，接著馬上軟趴趴倒下了。
－過敏性休克：曾有患者透露「有即將死亡的感覺」，醫護人員千萬別以為是患者太緊張，一定要當真，才能立即獲得緊急治療。

3.神經系統
－暈針：當患者表示頭浮浮輕輕的，輕重程度不一的頭暈，或是昏厥幾秒或幾分鐘，這和過敏性休克不同之處在於，也許暫時失去意識，但醒來後一切反應立即改善。
－過敏性休克：患者可能快速進入昏迷狀態、意識不清，此時無論外界怎麼叫，反應真的比打針前更差，是一種警訊。

▲▼日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值。（圖／記者李毓康攝）

▲接種疫苗時心情放鬆，也能降低暈針機率。（示意圖／記者李毓康攝）

4.呼吸系統
－暈針：暈針引發的呼吸變化並不明顯，但若伴有焦慮，會呈現過度換氣，這時候血氧濃度大部分是正常的。
－過敏性休克：由於上呼吸道痙攣，會出現呼吸喘鳴或支氣管嚴重收縮的聲音，這時血氧濃度處於低下狀態。

5.心血管系統
－暈針：變化多端、昏厥倒地時，可能會有暫時性的低血壓、心跳變慢，等到一清醒這些跡象立即恢復正常。
－過敏性休克：即使意識恢復，但持續呈現低血壓、心跳加快，這種患者得小心，屬於立即變化的重症醫療，

6.皮膚系統
－暈針：接種後快速出現臉色蒼白、冒冷汗、皮膚濕黏或冰冷，這類的皮膚表現常常嚇壞周遭的人。
－過敏性休克：這些患者呈現的是皮膚上的蕁痲疹會癢、且又潮紅（不是臉蒼白）、眼臉水腫，這些變化與暈針表現不同。

針對兩者的處置方式，黃軒解釋，因暈針者一下子全身軟趴趴容易倒下，恐釀身體外傷，因此應安置在休息區採取坐姿或平躺，安撫情緒直到意識恢復；而過敏性休克基本救命術，除了意識呼吸評估、維持呼吸暢通外，須緊急呼叫急救小組，給予氧氣、打針輸液、監測生命跡象，並且給急救藥物腎上腺素。

至於這些人是否可再接受同樣疫苗第二劑？黃軒表示，暈針者可以，但出現過敏性休克者則不行。他也提醒，接種者不見得會出現上述所有症狀，醫護會依臨床經驗進行診斷及處置，呼籲一般民眾莫太驚慌，製造更緊張氣氛給本來易緊張的暈針者，只要接種後休息30分鐘，無論哪種「立即不適」，皆可獲得安全的處置。

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