打疫苗後「是不是暈針」秒知！重症醫：有1種很要命　判斷方法看這

▲5縣市高中生今日開打BNT疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

今（22）日全台5縣市高中生搶先開打BNT，美國先前有研究指出，學生打完疫苗暈針機率高，中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳也表示，暈針的確較常出現在集體施打，因排隊等候，看前面人打，心裡自然產生壓力。究竟該如何辨別是暈針還是過敏性休克，重症科醫師黃軒指出，兩者天壤差別，可從6處判斷，後者更暗藏致命危機。

重症科醫師黃軒引述研究報告指出，「年紀越輕越容易暈針」，病人表述害怕針頭的機率為6～8歲為68%、9～12歲有65%、13～17歲有51%。另一篇研究則顯示18歲青少年有11%暈針機率；另外也有研究人員發現，青少年有20～50%暈針機率，青年人暈針機率為20～30%，成年人則是16%。

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黃軒指出，所有研究皆顯示年紀越小越害怕打針，而BNT疫苗開始在學生族群施打，也許在明年也會讓5歲幼童接種，希望家長們別太憂慮，畢竟其為防止重症、死亡的最佳防疫工具。

▲桃園一名女學生打完疫苗疑似暈針坐上輪椅。（圖／記者沈繼昌攝）

提到打針後最常見的2個反應，黃軒解釋分別為「迷走神經反應（暈針）及過敏反應（休克）」，前者無大礙，後者很要命。他也分享6大觀察方式：

1.時間點

－暈針：針一打下去當場感覺到暈針；或是注射後休息，在5分鐘內忽然暈倒。

－過敏性休克：通常發生在接種疫苗後5～30分鐘後發生，只要超過5～10分鐘後的休息後突有症狀，醫療人員都會非常注意，因為休克若處置不當，「會很快死亡於現場」。

2.全身性症狀

－暈針：打完針立即告知忽冷忽熱受不了，接著馬上軟趴趴倒下了。

－過敏性休克：曾有患者透露「有即將死亡的感覺」，醫護人員千萬別以為是患者太緊張，一定要當真，才能立即獲得緊急治療。

3.神經系統

－暈針：當患者表示頭浮浮輕輕的，輕重程度不一的頭暈，或是昏厥幾秒或幾分鐘，這和過敏性休克不同之處在於，也許暫時失去意識，但醒來後一切反應立即改善。

－過敏性休克：患者可能快速進入昏迷狀態、意識不清，此時無論外界怎麼叫，反應真的比打針前更差，是一種警訊。





▲接種疫苗時心情放鬆，也能降低暈針機率。（示意圖／記者李毓康攝）

4.呼吸系統

－暈針：暈針引發的呼吸變化並不明顯，但若伴有焦慮，會呈現過度換氣，這時候血氧濃度大部分是正常的。

－過敏性休克：由於上呼吸道痙攣，會出現呼吸喘鳴或支氣管嚴重收縮的聲音，這時血氧濃度處於低下狀態。

5.心血管系統

－暈針：變化多端、昏厥倒地時，可能會有暫時性的低血壓、心跳變慢，等到一清醒這些跡象立即恢復正常。

－過敏性休克：即使意識恢復，但持續呈現低血壓、心跳加快，這種患者得小心，屬於立即變化的重症醫療，

6.皮膚系統

－暈針：接種後快速出現臉色蒼白、冒冷汗、皮膚濕黏或冰冷，這類的皮膚表現常常嚇壞周遭的人。

－過敏性休克：這些患者呈現的是皮膚上的蕁痲疹會癢、且又潮紅（不是臉蒼白）、眼臉水腫，這些變化與暈針表現不同。

針對兩者的處置方式，黃軒解釋，因暈針者一下子全身軟趴趴容易倒下，恐釀身體外傷，因此應安置在休息區採取坐姿或平躺，安撫情緒直到意識恢復；而過敏性休克基本救命術，除了意識呼吸評估、維持呼吸暢通外，須緊急呼叫急救小組，給予氧氣、打針輸液、監測生命跡象，並且給急救藥物腎上腺素。

至於這些人是否可再接受同樣疫苗第二劑？黃軒表示，暈針者可以，但出現過敏性休克者則不行。他也提醒，接種者不見得會出現上述所有症狀，醫護會依臨床經驗進行診斷及處置，呼籲一般民眾莫太驚慌，製造更緊張氣氛給本來易緊張的暈針者，只要接種後休息30分鐘，無論哪種「立即不適」，皆可獲得安全的處置。