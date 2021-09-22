陳椒華舌戰狂問3+11會議記錄　陳時中爆氣：我們很多都沒有

▲時代力量立委陳椒華。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量立委陳椒華22日質疑，指揮中心放寬3+11造成疫情破口，至今卻未見相關會議紀錄，並質疑這是決策草率。對此，衛福部長陳時中回應，那時候沒有紀錄就是沒有紀錄，再問一百遍也是沒有，並坦言「我們多少會議是沒有做會議記錄的」。

行政院長蘇貞昌22日上午率領相關部會首長，赴立法院就「新冠疫苗接種、整備、受害救濟」等相關事宜進行專案報告，並備質詢。時代力量立委陳椒華質詢時，持續關切3+11決策相關過程。

陳時中表示，指揮中心沒有辦法憑空製造會議紀錄，「那時候沒有紀錄就是沒有紀錄，再問一百遍也是沒有」，決策的過程就是大家向他面報，他在了解之後再做決定、跟外界報告，那時候就是沒有做會議紀錄，「我們多少會議是沒有做會議記錄的」。

蘇貞昌則舉例，他在今天要到立法院答詢、報告之前，早上就已經在行政院開過會了，「也沒有會議記錄」，行政首長每天都要開很多會議，有時候隨時叫來討論，形成共識後再付諸執行，「不是每一個都開會通知、通過議程、詳做記錄」。

▲行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）



陳椒華追問，3+11的爭議有兩個層次，包括決定是怎麼決定的，是否有邀集相關單位及專家，大家審慎地坐下來討論，再決定要不要放寬居家檢疫，更痛批指揮中心決策草率。

對此，陳時中大笑，「阿就沒有會議紀錄啊，委員你這也是實在是令人家沒有辦法回答」，他很早就跟說過沒有會議紀錄。

蘇貞昌則說，他不同意這種說法，立法院會做會議記錄是議事錄，行政院會做會議記錄則是決議錄，兩個完全不一樣，例如行政首長隨時找人來交換意見、形成共識、付諸執行，不是每一場都有會議記錄。

陳椒華認為，放寬3+11形成疫情破口，造成16000多人確診，甚至有800多人因此死亡，這個重要的決策會議，如果行政機關嚴謹的話，應該就要有負責任的會議紀錄，否則難以取得人民的信任。

蘇貞昌連忙回應，「委員妳不能做這個結論」，陳時中也說，這樣算是不當聯結，指揮中心針對3+11總共檢驗了1790人，而且證明跟社區沒有連結，「妳不對的事情，一直講也是不對」。

陳時中表示，「今天如果要講會議紀錄這件事情，我們很多都沒有，主觀就是這樣」，如果按照委員所提的方法，指揮中心運作不了了，每天都在寫會議記錄、回立委答案，「從早上寫到晚上都來不及」。