高虹安質疑疫苗到貨率　陳時中駁：台灣莫德納疫苗到貨比例高於韓國

▲行政院長蘇貞昌（左）、衛福部長陳時中（右）今天至立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民眾施打疫苗意願踴躍，台灣民眾黨立委高虹安22日在立法院質詢時質疑，日本、韓國、新加坡等國都訂出第二劑疫苗施打期程，且韓國還以策略合作方式催疫苗；但遭衛福部長陳時中當場反嗆，這些國家疫情都比台灣嚴重，且以莫德納（Moderna）疫苗來說，台灣訂購的到貨比例還比韓國高。

立院今天續邀行政院長蘇貞昌提出新冠疫苗接種、整備、受害救濟等相關事宜專案報告並備質詢。

高虹安在質詢時說，全球其他國家都是以「清零」為手段、「共存」為目的，但我國政府為了達到清零，反而對產業造成損害，如今年5月全國三級警戒衝擊餐飲、住宿業，呼籲政府應該超前部署，思考如何與病毒共存。

蘇貞昌回應說，病毒零容忍當然是目標，但是以現在病毒變種之快，未來可能要與病毒共存，這與疫苗的效性、覆蓋率等等都會有關，目前政府以提高第一劑覆蓋率為目標，同時依照疫苗數量，施打第二劑疫苗。

高虹安追問，國外都是拚兩劑覆蓋率，我國到底什麼時候可以打完第二劑？要求蘇揆給出具體時程。對此，陳時中坦言，「（施打第二劑）時間點確實很困難」，因為這與疫苗到貨率有關，目前是以施打BNT疫苗為第一劑，AZ、莫德納疫苗打第二劑。

高虹安質疑，新加坡、丹麥、日本、韓國、馬來西亞政府都明確訂定疫苗施打率的期程，例如「9月打到7成就要進入與病毒共存的時代」。陳反嗆說，「這些國家的疫情都比台灣嚴重非常多」，新加坡的死亡率低，但是丹麥、日本、馬來西亞的死亡率都高，政府絕對不會讓台灣的疫情控制成這樣子，若以新加坡逾500萬人口推算，等於台灣1天高達5千人確診，「坦白講這醫療體系也承擔不起」，要與病毒共存不是無限制讓病毒擴大。

陳時中並指，今年台灣經濟成長率不差，雖然內需的確有困難，但現在也逐步解封，倘若下個月第一劑疫苗覆蓋率可達到60%，就可以有大幅度放鬆。

蘇貞昌表示，如果公道講，台灣的疫情控制比其他國家好很多，台灣的經濟也遠比這些國家好，且是11年來經濟成長最好。

高虹安也批評，韓國用交換疫苗和策略合作方式催疫苗，政府除了「每年寫信、周周視訊」還會做什麼？陳時中反駁，以莫德納疫苗來說，台灣訂購的到貨比例還比韓國高。