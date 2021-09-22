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麥當勞振興超佛！早餐買1送1、滿福堡24元　連續28天優惠一次看

▲▼麥當勞振興專案。（圖／台灣麥當勞提供）

▲麥當勞振興專案推出早餐天天「買一送一」，在網路掀起話題。（圖／台灣麥當勞提供）

記者林育綾／綜合報導

響應振興五倍券，麥當勞今（22）日起至10月19日，連續28天祭出振興專案，一推出就在PTT掀起話題！包括「早安優惠券」、「振興超值餐」，其中早餐豬肉滿福堡、香雞蛋堡天天買一送一，還可點主餐加1元享飲料；另首度推出100元吃超值餐。換算下來滿福堡一個才24元，讓網友直呼「超佛心！」、「其他早餐店怎麼活？」

▲▼麥當勞振興專案。（圖／台灣麥當勞提供）

▲▼即日起至台灣麥當勞官網，即可下載數位版本「早安優惠劵」。下圖點圖可放大。（圖／台灣麥當勞提供）

▲▼麥當勞振興專案。（圖／台灣麥當勞提供）

麥當勞表示，即日起至台灣麥當勞官網，即可下載數位版本「早安優惠劵」，只要出示畫面就能使用，免回收，讓顧客連續28天都能天天省。除了有超人氣「豬肉滿福堡」、「香鷄蛋堡」天天買一送一，另有單點指定主餐加1元享飲料，還有飲料免費升級等8種優惠。

▲▼麥當勞振興專案。（圖／台灣麥當勞提供）

▲首度推出的「振興超值餐」則免券直接享優惠，四喜餐只要百元。（圖／台灣麥當勞提供）

而首度推出的「振興超值餐」則免券直接享優惠，期間限定、售完為止。「四喜餐」定價100元，即可享有吉事漢堡、麥香鷄或麥香魚三選一，搭配四塊麥克鷄塊、小薯、冷熱飲，最高現省53元；想要大飽口福的顧客也可選擇「五福餐」，經典主餐「大麥克、雙層牛肉吉事堡、勁辣鷄腿堡」三選一，搭配勁辣香鷄翅(一份2塊)、四塊麥克鷄塊、小薯、冷熱飲，只要150元，最高現省76元。

▲▼麥當勞振興專案。（圖／台灣麥當勞提供）

▲麥當勞振興超值餐「五福餐」最高現省76元。（圖／台灣麥當勞提供）

▲網友認為這波早安優惠券是近年來優惠最多的一次。（圖／翻攝自PTT速食板）

詳細振興專案優惠內容如下（台灣麥當勞提供）：

★「早安優惠券」使用時間：9月22日起至10月19日止

➢3項買一送一商品：豬肉滿福堡買一送一共48元；香鷄蛋堡買一送一共62元；中杯McCafé特選那堤(冰/熱)買一送一共75元。

➢4項指定商品單點加1元，享33元指定冷/熱飲：起司番茄嫩蛋焙果堡加1元共70元；培根番茄嫩蛋焙果堡加1元共80元；豬肉滿福堡加蛋加1元共59元；無敵豬肉滿福堡加蛋加1元共79元。

➢任一早餐主餐搭配「鷄塊配餐」或「薯餅配餐」，飲料免費升級特選黑咖啡(冰/熱)，現省22元。

●早餐供應時段：上午10:30前，部份餐廳未供應早餐，或僅供應部份品項。
●不適用於歡樂送服務、自助點餐機、點心站、McCafé咖啡專櫃及部份特殊餐廳。
●9/22起至台灣麥當勞官網，即可下載數位版本早安優惠劵。
●備註：「早安優惠劵」活動期間原為9/15-10/19，惟考量疫情變化，延後至9/22開放，若造成不便，敬請見諒。

★期間限定「振興超值餐」，9月22日起至10月19日（或售完為止）：

$100四喜餐

➢吉事漢堡四喜餐：吉事漢堡+四塊麥克鷄塊+小薯+28元冷/熱飲，共100元。
➢麥香魚四喜餐：麥香魚+四塊麥克鷄塊+小薯+28元冷/熱飲，共100元。
➢麥香鷄四喜餐：麥香鷄+四塊麥克鷄塊+小薯+28元冷/熱飲，共100元。

$150五福餐

➢大麥克五福餐：大麥克+四塊麥克鷄塊+勁辣香鷄翅(一份2塊)+小薯+28元冷/熱飲，共150元。
➢雙層牛肉吉事堡五福餐：雙層牛肉吉事堡+四塊麥克鷄塊+勁辣香鷄翅(一份2塊)+小薯+28元冷/熱飲，共150元。
➢勁辣鷄腿堡五福餐：勁辣鷄腿堡+四塊麥克鷄塊+勁辣香鷄翅(一份2塊)+小薯+28元冷/熱飲，共150元。

●振興超值餐供應時間為上午10:30後，部份餐廳未供應，或僅供應部份品項。
●不適用於歡樂送服務、自助點餐機、點心站、McCafé咖啡專櫃及部份特殊餐廳。

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