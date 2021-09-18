中秋加碼！速食店連6天「8夯品買1送1」　必吃全新5倍濃起司牛肉堡

▲中秋假期加碼吃速食店買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

中秋連假等到買1送1！人氣速食品牌「漢堡王」祭出超殺「8大夯品買1送1」，其中，絕對要吃首度登場的罪惡5倍濃郁起司牛肉堡，2層牛肉當中夾滿5倍起司，濃郁再升級，還有經典的單犇牛肉堡、花生脆雞堡等通通買1送1，即日起至9月23日限時開吃。

▲8大夯品連6天買1送1。（圖／業者提供）

9月超幸福！漢堡王即日至23日連6天驚喜祭出「8大夯品買1送1」，優惠品項有單犇牛肉堡、雙起事牛肉堡、花生脆雞堡、起士脆雞堡、大杯可樂、中杯檸檬紅茶、濃縮咖啡聖代，以及全新限定的「5倍濃郁起司牛肉堡」，雙層牛肉尬5倍起司夾在漢堡裡頭，簡直罪惡爆表，快衝門市或官網預訂外帶吃爆。提醒兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積等門市不適用。

▲麥當勞近日也推早安優惠券買1送1。

另，麥當勞年年都有的「早安優惠券」也回來了，這次有人氣豬肉滿福堡、香雞蛋堡、中杯McCafé特選那堤（冰／熱）通通買1送1，還有起司番茄嫩蛋焙果堡、培根番茄嫩蛋焙果堡、豬肉滿福堡加蛋、無敵豬肉滿福堡加蛋加1元享33元指定冷或熱飲，以及任一早餐主餐搭配「雞塊配餐」或「薯餅配餐」，飲料免費升級特選黑咖啡（冰／熱），9月22日起至10月19日連28天吃翻，除紙本券外，也可於官網下載數位券並於門市出示手機畫面同享優惠。

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