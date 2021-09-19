麥當勞CP值爆表「1優惠」低調消失！老饕嘆：好可惜　揭退出真相

▲原PO懷念麥當勞的超值午餐。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者施怡妏／綜合報導

知名連鎖速食店麥當勞遍及全球各地，不僅餐點多樣，更可任意搭配組合，還會不定期推出新口味，增加產品豐富度，深受許多台灣人喜愛，不過，有網友發現，麥當勞曾推出「超值午餐」，但現在卻已經看不到這項服務，好奇被取消的原因，對此，有網友道出真相。

原PO在PTT發文，「為什麼麥當勞現在不推超值午餐了？」早期麥當勞有推出超值午餐的優惠，但近年來卻看不到這項服務，「以前超值午餐的麥脆雞套餐是119元，現在無論何時的麥脆雞套餐是165元」，如此佛心的優惠，不曉得為何會消失。

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貼文一出，引起網友討論，「因為太過超值了」、「以前推是因為他們漲價，當時時空背景就是漲價啊」、「以前午餐吃的人不多 現在沒差了」、「好懷念的名詞」、「超值午餐真的是回憶，太可惜」、「物價、人力都扛不住了，當然要漲價，哪有辦法再給你超值」。

▲奈當勞曾推出超優惠餐點。（圖／翻攝自麥當勞臉書）

不少網友指出，麥當勞後來有補上1+1，其實就是換個方式而已，「懂得人就知道是改用1+1以及甜心卡來補啊」、「今天才吃1+1配甜心卡，才105元覺得划算」、「1+1會點就夠了」、「吃1+1比早餐店還划算」、「1+1還有玉米農湯可以點」。

據了解，麥當勞的超值午餐，是在約7、8年推出的特別優惠餐點，內容物相當豐富，雙層牛肉吉事堡、麥香魚、雞塊、麥脆雞等熱門商品都有，主要為一份主餐搭配中薯及中杯飲料，價格為79元到119元不等，在當時是許多小資族的福音。