北市校園明起接種BNT　學生4點注意了：要睡飽不能空腹

▲教育局提醒同學們，施打疫苗前要睡飽、不能空腹。（圖／記者林名揚翻攝）



記者許展溢／台北報導

台北市明（22日）起為年滿12歲至未滿18歲的青少年，進行BNT疫苗接種，北市府提醒有4點要注意，尤其是一定要睡飽、不能空腹，這兩週預計有147校、近16萬名學生加入接種行列。

北市教育局說明，本次疫苗校園集中接種對象為國中、高中職、五專前三年，包含特教學校、實驗教育及外僑學校等計147校，媒合醫院為北市聯合醫院7大院區、24家合約醫療院所；符合接種資格學生總數共計159,233人，近95%學生有意願進行疫苗接種。自9月22日起，接種順序第一階段9/22-9/29為高中職、五專前三年、特教學校及外僑學校；第二階段9/30-10/6為國中。

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北市教育局副局長陳素慧提醒，打疫苗不具強迫性，依照學生意願接種，有4點要記住「健保卡要帶、睡飽、不能空腹，和當天有發燒、嚴重過敏反應或接種過第一劑」，就不適合在學校施打。

陳素慧表示，打完疫苗後要原地休息10分鐘，已提醒各校施打完不能進行劇烈活動，同學們若接種後有不舒服，可請3天疫苗假（包括接種當天），這是不會扣任何成績跟記上出缺席紀錄。

▲北市校園將替近16萬名學生接種BNT。（圖／食藥署提供）



教育局再次提醒，此次疫苗接種服務不具強迫性，可視自身需求及個人意願，自由選擇是否接種，請同學記得攜帶「健保卡」，要有充足的睡眠，切記不要空腹接種，發燒、正患有急性中重度疾病者、有嚴重過敏反應史，若已接受其它廠牌疫苗，則不建議接種，接種後要休息30分鐘觀察身體狀況，並避免進行劇烈活動（含體育課、體育班及運動代表隊訓練等活動）。

此外年滿12歲之國小學生及因特殊情況無法在校接種，或無學籍的青少年仍請學校依調查之接種意願發送「通知單」及造冊，並請家長逕至「COVID-19公費疫苗預約平台」進行意願登記，待中央流行疫情指揮中心開放預約。

另外，教育局特別提到，學生請疫苗假期間，家長如有親自照顧學生之需求，其中一人得申請防疫照顧假，前述家長，包括父母、養父母、監護人或其他日常實際照顧學生之人（如爺爺、奶奶等）。