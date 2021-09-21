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嗑烤肉她喉嚨被插條狀物超痛　醫驚見竟是「一根毛」卡扁桃腺

▲張麗善說明，現在疫情嚴峻，即日起雲林縣就禁止社區、社團群聚、烤肉活動，以自家人在自己家附近進行烤肉，因為自家人在安全上能夠有保障。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲高雄一名女子日前吃烤肉時，意外把烤肉刷毛吃下肚。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者許宥孺／高雄報導

中秋月圓人團圓，開心吃烤肉之餘，千萬別狼吞虎嚥！高雄市一名女子日前吃烤肉時，突然感到喉嚨有異物感且疼痛，醫師用內視鏡檢查，發現竟是烤肉刷刷毛卡在扁桃腺，所幸夾出後無大礙。

▲耳鼻喉科醫師李瑞文。（圖／記者許宥孺攝）

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▲耳鼻喉科醫師李瑞文。（圖／記者許宥孺攝）

收治病例的耳鼻喉科醫師李瑞文表示，這名35歲女子在連假前提前和親友吃烤肉，突然間感到喉嚨疼痛，還有異物感，徒手往喉嚨挖也沒改善，回想當晚只吃蔬菜、肉類，沒有吃魚，應該不可能是魚刺，不過為保安全，隔天還是緊急到院就診。

▲高雄女喉部卡進一根烤肉刷刷毛。（圖／李瑞文醫師提供）

▲高雄女喉部卡進一根烤肉刷刷毛。（圖／李瑞文醫師提供）

李瑞文表示，經內視鏡檢查，發現女子的左側扁桃腺有一條黑色線狀物，經局部麻醉後，以異物鉗取出，赫然發現，竟是一根塑膠製的烤肉刷刷毛，女子和他都嚇了一跳。

李瑞文指出，常見異物梗喉原因，大多是狼吞虎嚥或進食不專心，也包括食物太大、過於堅硬或是含有魚刺。小孩因口腔扁桃腺較大，相對使口咽部狹小，容易產生異物哽喉；長者則是因吞嚥功能下降，食物容易卡在喉嚨或食道。

李瑞文強調，喉部有許多神經和血管，若未適當處理，容易產生感染，進一步產生併發症。遇異物哽喉，可以先多喝水觀察，若持續不適，絕對不要再吞食食物或誤信偏方，嚴重可能致食道穿孔，造成生命危險。

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