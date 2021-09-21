1922平台藏彩蛋？預約BNT頁面竟出現「火鍋預約」　網笑翻喊母湯

▲原PO上網登記BNT疫苗接種。圖為示意圖。（圖／記者林敬旻攝）

記者施怡妏／綜合報導

第九輪BNT於20日開始預約，9/17中午前已登記選擇BNT民眾，將可預約接種BNT疫苗第一劑，根據昨晚最新統計，BNT已完成預約人數有67萬人。一名女網友在20日早上10點上網預約，結果頁面卻顯示「火鍋預約平台」，還寫著「請稍後再試，看便便」，讓她滿臉問號。貼文曝光，網友們全笑翻。

女網友在Dcrad上發文，20日一早就到「COVID-19 公費疫苗預約平台」預約BNT疫苗接種，結果頁面竟然顯示「火鍋預約平台，現在造訪人次不引起你，請稍後再試，看便便」，她傻眼直呼「火鍋？便便？什麼鬼啊！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後，網友們笑翻天，「餓了，這大概就是打疫苗後會餓的原因」、「打完BNT就有火鍋吃嗎，阿怎麼覺得最後那句『再試，看便便』有種威脅感，再試試看，就讓你看便便」、「網站工程師想吃火鍋」、「打完疫苗吃火鍋就對了！然後記得便便」、「1922網站打了疫苗？這是副作用？」「唐鳳藏的彩蛋啦」、「難怪我都排不到，原來預約到了便便火鍋」。

也有不少網友猜測，原PO可能是因為使用非中文網頁，因為網頁自動翻譯的關係，才有這麼爆笑的內容，「Google神翻譯」、「最後兩個字應該是『拜拜』火鍋那兩個字完全不明」。不過，事後原PO解釋，是用中文預約網站，但不知道為何會變這樣，「其實當下超緊張生氣，進不去還叫我看便便」，幸好最後有成功預約到。